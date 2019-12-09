Şırnak'ta ‘senaryo görüntülerle’ tutuklananlar beraat etti

İdil’de bir ajandada isimleri yer aldığı gerekçesiyle “YPS üyeliği” suçlamasıyla tutuklanıp, 9 ay cezaevine kalan 3’ü çocuk 8 kişiye, yargılandıkları davadan beraat etmelerinin ardından açtıkları tazminat davasında 22 bin TL ödenmesine hükmedildi.

Şırnak’ın İdil ilçesinde 16 Şubat-31 Mart 2016 tarihleri arasında uygulanan 44 günlük sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından 3’ü çocuk 8 kişi, 4 Nisan 2016’da tutuklanmıştı.



İlçenin Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir adrese yapılan baskında ele geçirildiği iddia edilen bir ajandada isimleri yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan H.K., M.S.S., L.Ö., O.D., R.A., ve o dönem 18 yaşının altında olan S.A., K.A. ile D.B. hakkında “örgüt üyesi olmak”, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak” ve “örgüte bilerek isteyerek yardım etmek” iddialarıyla dava açıldı. Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda ise sanıkların tümü beraat etti.



Mahkeme kararında “sanıkların ve suça sürüklenen çocukların bu suçlardan mahkumiyetlerini gerektirir her türlü derecede şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilemediğinden yüklenen suçların sanık ve suça sürüklenen çocuklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlarına” denildi.



Beraat kararı üzerine 8 kişinin avukatları 50 bin TL maddi ve manevi tazminat talebiyle İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Davayı karara bağlayan mahkeme, 9 aylık haksız tutuklulukları dolayısıyla 8 kişiye toplam 22 bin TL üzerinde tazminat ödenmesine hükmetti.

GÖRÜNTÜLER MİZANSEN

İsimlerinin yer aldığı iddiasıyla 8 kişinin tutuklanmasına gerekçe yapılan ajandanın bulunma anına dair çekilen polis kamerası görüntüleri, olayın mizansen olduğunu ortaya çıkmıştı.



Görüntülerde, elinde inşaat eldiveni olan bir polis, Turgut Özal Mahallesi'nde yer alan T-573 nolu adresi gösterdikten sonra evin içine giriyor ve bir süre arama yapıyormuş gibi davrandıktan sonra söz konusu ajandanın yer aldığı çantayı dağıtılan diğer ev eşyalarının arasında eliyle koymuş gibi hemen buluyordu. Söz konusu polis memuru çantadan çıkardığı ajandanın sayfalarını dahi karıştırmadan içinde neler olduğunu kameraya anlatmaya başlıyordu. (Şırnak/MA)