Kolombiya'da müzik gruplarından seyyar konser

Günlerdir protestoların sürdüğü ve 3 kez genel grev ilan edilen ülkenin başkent Bogota, hükümet karşıtı gösterilere destek amacıyla onlarca şarkıcı ve müzik grubunca tır üzerinde verilen ve kenti turlayan seyyar konsere ev sahipliği yaptı.

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı protestolar, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam olarak uygulanmaması ve toplum liderlerine yönelik suikastlerin devam etmesi gibi nedenlerle birleşerek yayılmıştı.

Günlerdir birçok kentte gerçekleştirilen yürüyüşlerin yanı sıra 21-27 Kasım ve 4 Aralık'ta 3 genel grev ilan edilen ülkenin başkenti Bogota'da, bu kez seyyar konser etkinliği düzenlendi.

Kent merkezindeki Bogota Gökevi'nden başlayan "Un Canto X Colombia" (Kolombiya için bir şarkı) adlı seyyar konser, 7. Cadde'nin büyük kısmını katederek şehri turladı.

Onlarca şarkıcı ve müzik grubunca tır üzerinden verilen hükümet karşıtı seyyar konserde, dinleyicilerin aniden bastıran yağmur karşısında şemsiyelerini açması ise Hong Kong'taki şemsiye eylemlerini hatırlattı.

Kolombiya'da günlerdir farklı bölgelerde farklı yoğunluklarla devam eden protesto gösterileri, 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlamıştı. Devlet şiddetiyle 5 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında polislerin de bulunduğu 1000'e yakın kişi de yaralanmıştı.

Farklı gruplarla diyalog halinde bulunan hükümetle müzakere masasına birkaç gün önce oturan sendikalar, özelleştirmelerden vazgeçilmesi, son 2 yılda öğrenciler ve yerlilerle varılan mutabakatlara sadık kalınması, barış anlaşmasının uygulanması, toplum liderleri ve muhtarlara yönelik suikastler karşısında adım atılması, göstericilere yönelik şiddet uygulamakla suçlanan Kolombiya polisi toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'ın lağvedilmesi, emeklilik ve ücretlerle ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi ve vergilerin hafifletilmesi gibi taleplerde bulunuyor. (Kolombiya/AA)

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