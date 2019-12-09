Doğa Koleji: Alıcı kurumla görüşmeler devam ediyor

Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

Hafta içinde ücretlerini alamayan öğretmenler iş bırakmış, veliler de öğretmenlere destek olmak için eylem yapmıştı.

Doğa Koleji'nde velilerden iş bırakan öğretmenlere destek

Doğa Koleji'nden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin, velilerin ve çalışanların gösterdiği destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür edilerek, "Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir." denildi.

Doğa Koleji'nde velilerden iş bırakan öğretmenlere destek

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