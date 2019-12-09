Bolivya’nın atanmışından Arjantin’in seçilmişine: Demokrasiye saygı göster

Arjantin'de 27 Ekim'deki seçimleri yüzde 48'le kazanan ve Bolivya'da ordunun baskısıyla Evo Morales'in istifa ettiği süreci “darbe” olarak niteleyen Alberto Fernandez, bölgeden birçok devlet başkanını çağırdığı yemin törenine Bolivya'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Jeanine Anez’i davet etmedi.

Bolivya'da çoğunluğun sağlanamadığı oturumla senatoda geçici devlet başkanlığına getirilen Anez ise ülkesindeki internet haber portalı Pagina Siete'ye verdiği demeçte Arjantin'de devlet başkanlığını seçimle kazanan Fernandez ve yardımcısı Cristina Krichner'i hedef aldı.

Anez, yemin törenine davet edilmemesine ilişkin, "(Alberto Fernandez-Cristina Kirchner) Onlar benim paylaşmadığım bir ideolojiye sahip. Cristina Kirchner, Evo Morales ile aynı görüşte ve demokrasiyi küçümsediklerini bize net bir şekilde gösterdiler. Bu yüzden, demokrasiye saygı göstermeyen, özgürlükleri kısıtlayan insanlarla hiçbir ortak noktam yok. Törene katılsaydım kendimi rahat hissetmezdim” dedi.

Kasım ayının sonlarında Arjantin'de yayın yapan Infobae haber sitesine verdiği röportajda Anez, iki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğunu belirtmiş ve ilişkilerin siyasi görüşlerin dışında karşılıklı saygıya dayalı bir şekilde gelişmesi gerektiğini söylemişti.

Arjantin'de Devlet Başkanı seçilen Fernandez, Morales'in istifasının ardından, “Bolivya'da sivillerin şiddet eylemleri, polisin ihmalkarlığı ve ordunun tepkisizliğinin bir ürünü olarak darbe yapıldı. Bu, yeni devlet başkanlığı seçimleri çağrısı yapmış Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı yapılmış bir darbe suçudur” açıklamasında bulunmuştu. (AA)