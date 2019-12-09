İzmir İl Milli Eğitim Müdürü "bağış parasıyla tatile gittiği" iddiasını yalanladı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 400 bin liralık bağış parasıyla tatile gittiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yahşi, “Şahsıma ulaşarak tevdi edilen bir ceza söz konusu değildir" dedi.

Yahşi, yaptığı yazılı açıklamada, şahsına yönelik basında ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu öne sürerek şunları söyledi: "Haber' adıyla kamuoyuna sunulan, iftira içerikli iddialara ilişkin Valilik makamının 29 Kasım 2019 tarihindeki basın açıklamasında, 'Yapılan işlemlerin usulüne uygun ve belgeli şekilde gerçekleştirildiği ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı' kamuoyuna duyurulmuştu. Şahsıma ulaşarak tevdi edilen bir ceza söz konusu değildir. Süreç ile ilgili gerekli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla duyururum."

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün hesabına bir GSM operatörü firması tarafından müdürlüğünün personellerinin ve öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması koşuluyla 400 bin lira yatırıldı. İzmir Millî Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, ailesiyle bağış parasına kullanarak tatile gitti. Yahşi hakkında soruşturma başlatan Millî Eğitim Bakanlığı kınama cezası verdi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk de İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a “Kendisine ait olmayan, koruması gereken kurum parasıyla ailesini tatile gönderen İl Milli Eğitim Müdürü, bu büyük kusurlarına rağmen, neden görevinde tutuluyor?” sorusunu sorduğunu yazdı. (HABER MERKEZİ)