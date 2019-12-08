Pompalı tüfekle öldürmeye teşebbüs eden erkeğe önce ceza sonra tahliye verildi

Bursa’da Aslı Çıkıkçı’yı bacağından pompalı tüfekle vurarak yaralayan ve "kasten öldürmeye teşebbüs"ten ömür boyu hapsi istenen Ahmet Kara, son kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kara’ya "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 3 ay, "silahla tehdit"ten ise 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 12 yıl 11 ay hapis cezası verip tahliyesine hükmetti.

Olay, geçen yılın Şubat ayında, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Gemlik Yarı Açık Cezaevi’nden izinli çıkan, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kara, 2,5 yıldır birlikte olduğu Aslı Çıkıkçı’yı otomobiliyle evinden alarak Canbazlar Mahallesi’ne götürdü. Bu sırada pompalı tüfeği çıkaran Kara, Çıkıkçı’yı sol bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan genç kadını hastaneye götüren Kara, daha sonra Çıkıkçı’nın ifadesi üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Kara hakkında, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Ahmet Kara, karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı sanığın pişmanlık göstermediğini düşündüklerini belirterek “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyoruz” dedi.

ÖNCE İNDİRİMLİ CEZA SONRA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu Aslı Çıkıkçı’nın bacağından pompalı tüfekle vurulmasıyla kemik kırılması, organlarından birinin işlevini yitirmesi ve eylemin silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle sanığı 13 yıl 6 ay hapse çarptırıp, "iyi hal" indirimiyle cezayı 11 yıl 3 aya indirdi. Sanık Ahmet Kara, "silahla tehdit" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla birlikte toplam 12 yıl 11 ay hapse mahkum edildi. Ardından sanığın, mahkeme heyetince tutuklanmasının tedbir niteliğinde oluşu, tutuklu kaldığı süre ve tutuklamadan elde edilmek istenen amaca ulaşıldığı ‘kanaati’ne varılması nedenleriyle tahliyesine karar verildi. Sanık Ahmet Kara’nın, Yargıtay tarafından onanması halinde, kalan cezasını çekmek için cezaevine gireceği öğrenildi. (Bursa/DHA)