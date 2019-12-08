Stuttgart'ta mültecilerle dayanışma yürüyüşü: Irkçılığa ve yurt dışı edilmeye hayır

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Almanya’nın Stuttgart kentinde, mülteci hakları için bir araya gelen, aralarında mülteci ve barış örgütleri, sendikalar, antifaşist örgütlenmeler, Sol Parti ve DİDF’in de bulunduğu 40 kurum, “Harekete geçme zamanı” ortak çağrısıyla yürüyüş ve miting gerçekleştirildi.

Cumartesi günü gerçekleşen yürüyüşe iklim grubundan gençler de katıldı. Stuttgart Tren İstasyonu karşısında toplanan binden fazla kişi, sığınmacıların apar topar yurt dışı edilmesini protesto etti.

Mülteci hakları mücadelesinde aktivist olan Muhammed Faisal Aleefi, miting alanında Farsça/Almanca yaptığı konuşmada “Sadece ve sadece yaşamak için buralara gelen insanları tekrar ölüme göndermek kabul edilir bir şey değil” dedi.

No Sports Müzik Grubunun kültürel programını sunmasının ardından bu kez antifaşist gençlik adına bir konuşma yapıldı. Konuşmada, “İnsanların ölümü göze alarak yola çıkmalarının nedeni silah tekelleri ve kapitalizmdir. Bizler dünyanın neresinde olursa haksızlığa karşı gösterilen direnişleri yürekten destekliyoruz. Hükümetin sığınmacılara yönelik insan haklarını hiçe sayan uygulamalarını protesto ediyoruz” denildi.

Daha sonra şehir merkezine doğru yürüyüşe geçildi. Yol boyunca yürüyüşçüleri ilgiyle izleyenlere el ilanları dağıtıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Eylemde, “Sınırlar ve duvarlar kaldırılsın”, “Hiç kimse illegal değil”, “Alman bankaları savaşları finanse ediyor”, “Irkçılığa ve yurt dışı edilmeye hayır” ve “Yaşasın enternasyonal dayanışma” pankart ve dövizleri taşındı.

Yürüyüş kolu Rotebühlplatz Meydanı'na geldiğinde tekrar konuşmalar yapıldı. Uzun bir dönemdir Rojava bölgesinde gönüllü olarak bulunan Doktor Michael Wilk gözlemlerini aktararak, “İnsan haklarını ayaklar altına alan devletler Avrupa ülkeleri tarafından finanse ediliyor. Avrupa’nın değişik ülkelerinde bölgeye giden bir grup doktor olarak zor durumdaki çocuklara, kadınlara, insanlara yardım etmeye gayret ediyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel (Problem kapitalizm)

Kapanış mitinginde Sol Parti Milletvekili Tobias Pflüger de bir konuşma yaptı. Pflüger, “Ne yazık ki 28 ülkede savaş ve silahlı çatışmalar devam etmekte. Suriye dahil onbinlerce insan savaşlarda öldü ve bunların önemli bir kesimi sivillerdi. Alman hükümetinin, Alman yapımı silahların ölümlerde payı büyük. Türkiye’de tek adam rejimine dayanan Erdoğan ve hükümetine verilen destek kabul edilemez. İnsan haklarının ayaklar altına alındığı ve Kürt halkına yönelik şiddetin devam ettiği bir ülkeyle ilişkilerini kesmeyen hükümeti ve bu durumu protesto ediyoruz” dedi.

Mitingin sonunda kadınlar, Şilili kadınların dünyaya yayılan dans gösterisini yaparak kadına yönelik şiddeti protesto etti, Şilili kadınlarla dayanışmada bulundu. Miting alanında Grup Yorum ile dayanışma için açılan bilgilendirme standına da yoğun ilgi oldu.

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