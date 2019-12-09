Tüm Bel-Sen TİS'e hazırlanıyor: Hedef yoksulluk sınırının altında kalmayan bir TİS

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Tüm Bel-Sen İzmir Şubesi, 2020 yılını kapsayacak İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan yaklaşık 5 bin 750 emekçiyi ilgilendiren TİS hazırlık sürecine girdi. İşyeri gezilerine başladıklarını ifade eden İzmir 1 No’lu Şube TİS Hukuk Sekreteri Birkan Acar, "Hedefimizde yoksulluk sınırının altında olmayan bir TİS imzalamak var" dedi.

Geçtiğimiz dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesinde “bugüne kadarki en iyi toplu sözleşmeyi” hayata geçiren Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube 2020 toplu iş sözleşmesi için de yine işyerini gezerek emekçilerin taleplerini almaya başladı. Geçen dönem imzalanan toplu sözleşmeyle emekçilerin yüzde 72 oranında zam aldığını belirten Şube TİS Hukuk Sekreteri Birkan Acar, “Geçtiğimiz dönem imzalanan toplu sözleşme, İzmir Büyükşehir Belediyesinde bugüne kadar imzalanan zam oranı olarak en iyi toplu sözleşmeydi. İşyerlerinden talepleri aldığımız, taslağı birlikte oluşturduğumuz bir sözleşme oldu. Toplu sözleşmenin ayrıntılarını, yapılan görüşmeleri üyelerle paylaşarak, sandık kurarak, onların iradesiyle sözleşmeyi imzalamıştık” dedi.

EMEKÇİLER ÜCRETLERİNİN ARTMASINI İSTİYOR

2020 yılını kapsayacak TİS hazırlık sürecine girdiklerini ve aynı şekilde talepleri işyerlerinden alarak toplu sözleşme taslağını oluşturacaklarını söyleyen Acar, kurdukları toplu sözleşme komisyonunun da bu taslağın oluşmasına yardımcı olacağını ifade etti.

“Ekonomik krizden etkilenen işçiler emekçiler ücretlerini büyük ölçüde artmasını istiyorlar” diye konuşan Acar, şöyle devam etti: “Ülkedeki krize bağlı olarak hedefimiz yoksulluk sınırının altında olmayacak bir toplu sözleşmeye imza atmak. Ayrıca sosyal hakların daha çok öne çıkacağı bir süreç geçireceğiz"

"İŞYERİ GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Hazırlıklarını tamamlayıp taslağı oluşturduktan sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getiren Acar, “İZSU Genel Müdürlüğü, ESHOT ve İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerini ilgilendiren toplu sözleşme olacak. İşyerleri olarak İZSU’da hemen hemen dış ilçelerin tümünü gezdik, ESHOT Genel Müdürlüğündeki yaptığımız toplantıda aldığımız talepleri yazdık. Daha sonra büyükşehrin ana binası, Halkapınar ek hizmet binası ve diğer ilgili birimlerinde bu süreç içinde gezmeye, oralardan talepleri almaya çalışıyoruz. Süreci sadece yürütme kurulu olarak değil, işyeri temsilcileri ve bize katılan birim temsilcileriyle birlikte örmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"KREŞ TALEBİMİZ EN ACİL TALEPLERDEN BİRİ"

Emekçilerin en önemli sorunlardan birinin ‘yemek hizmetinden faydalanamama’ olduğunu söyleyen Acar, özellikle belli bölümlerdeki emekçilerin yemekten faydalandığını ancak bütün emekçilerin yararlanması için çaba göstereceklerini söyledi. Ayrıca kreş taleplerinin de en acil taleplerinden biri olduğunu söyleyen Acar, “Kreş de sadece belli başlı noktalarda var. Ama Konak’ta yaklaşık 1500’e yakın kamu emekçisi çalışıyor. Konak’ta da bir kreş açılmasını istiyoruz. Yerinin belirlenmesi ve bununla ilgili bir adım atılmasını istiyoruz. Sadece toplu sözleşmede ücretlerin arttırılması değil bu gibi başlıklar da önümüzde duruyor” dedi.

Geçtiğimiz toplu sözleşmede yer alan bazı hükümlerin uygulanmadığını ve bunun da takibini yaptıklarını belirten Acar, “Kent kartlarımızla BİSİM’den yararlanma, arabalı vapura binme gibi... Ama bunlar teknik aksaklıktan kaynaklı hâlâ çözüme ulaşmadı. Onların da 2020 yılı içinde teknik sorun kalktıktan sonra çözülebileceğini düşünüyoruz. Onunla ilgili hem belediye başkanından hem ESHOT Genel Müdüründen söz de aldık bu konuda, teknik aksaklığın giderilmesini bekliyoruz. Onun dışında geçtiğiniz dönemden checkup var. Türkiye’de bir belediyeye ait tek hastane olan Eşrefpaşa Hastanesinde çalışanların sağlık kontrollerinin düzenli bir şekilde yapılmasını istiyoruz” diye ekledi.

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