Sivas'ta iş cinayeti: Devrilen vincin altında kalan işçi öldü
Sivas-Erzincan kara yolundaki bir mermer fabrikasında yaşanan iş cinayetinde Semih Eken adlı 24 yaşındaki işçi, yan yatan vincin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Cem Gül/EVRENSEL
Sivas-Erzincan kara yolundaki bir mermer fabrikasının çatı sacını değiştiren işçilerden 24 yaşındaki Semih Eken, H.Ö'nün kullandığı vincin yan yatmasıyla altında kaldı.
Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından başka bir vinç yardımıyla çıkarılan Eken'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Eken'in cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından vinç operatörü H.Ö, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (AA)
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