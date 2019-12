Antalya'da hayvan hakları savunucuları, Karacaoğlu'nun görevden alınmasını istedi

Antalya Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu'nun hayvanlara kötü muamelede bulunduğunu belirten hayvan hakları savunucuları, belediye önünde eylem yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, Konyaaltı Belediyesinde veteriner işleri müdürü olarak görev yapan Mutlu Karacaoğlu'nun görevini kötüye kullandığını, sokak hayvanlarına kötü davrandığını ve belediyeye ait hayvan barınağını şahsi işleri için kullandığını söyleyen hayvan hakları savunucuları, belediye önünde eylem yaptı. Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) üye ve yöneticileri, ellerinde pankart ve dövizlerle öğle saatlerinde belediyenin başkanlık girişinde bir araya geldi.

KARACAOĞLU'NUN GÖREVDEN ALINMASI İSTENDİ

Fotoğraf: Alparslan Çınar/DHA

HAYKONFED İl Temsilcisi Şebnem Ebinc, 2018 yılında bir sokak hayvanının barınağa götürülmesi sırasında boynunun kırılarak ölmesinin ardından Mutlu Karacaoğlu'nun görevden alındığını hatırlattı. Karacaoğlu'nun mahkeme kararıyla görevine döndüğünü aktaran Ebinc, “Göreve gelir gelmez yine hayvanların başına felaketler gelmeye başladı. Kısırlaştırılması ya da tedavi için gönüllülerin gönderdiği hayvanların akıbeti bilinmiyor. Her defasında 'Burası benim babamın çiftliği' diyerek istediği gibi at koşturuyor. Karacaoğlu'nun acil olarak görevden uzaklaştırılmasını istiyoruz. Uzaklaştırılmazsa her 2 ayda bir burada toplanacağız" dedi.

KAFESLERDEKİ ÖLÜ YAVRU KÖPEKLER GÖRÜNTÜLENDİ

Fotoğraf: Alparslan Çınar/DHA

Kalabalık, açıklamanın ardından belediyeye bağlı barınağa giderek hayvanların durumunu yerinde görmek istedi. Barınağa giren bazı hayvan hakları savunucuları, birkaç kafeste ölü yavru köpeklerle karşılaştı. Cep telefonuyla ölen köpekleri görüntüleyen Şebnem Ebinc, köpekleri toplayan görevliye "Nereye götürüyorsun köpekleri? Bunlara otopsi yapılacak bir yere götürme" diyerek tepki gösterdi. Ölen köpekleri çöp torbalarına koyan bir görevli de "Bunları morga koyacağız" ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

