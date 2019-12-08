İran'da öğrenciler sokakta: Ekmek, iş, özgürlük!

İran'ın başkenti Tahran’daki üniversitelerde güvenlik güçlerinin, benzin zammına tepki için gösteri yapanlara yönelik saldırıları protesto edildi.

İran’da 7 Aralık Öğrenci Günü nedeniyle Tahran Üniversitesi, Emir Kemir Üniversitesi, Allame Tabatabai Üniversitesi, Politeknik Üniversitesi ve diğer bazı üniversitelerde düzenlenen gösterilerde, benzin zammı nedeniyle yapılan gösterilerde rejimin “orantısız güç” kullanması eleştirildi.

Öğrenciler, “Ekmek, İş, Özgürlük, Şura (Halk) Yönetimi”, “İran, Irak, Lübnan, Şili ve Fransa’daki mücadele aynıdır” ve “Caddeler kana bulandı, baskıya yeter artık” yazılı pankartlar taşıdı.

Bu arada benzin zammı nedeniyle yapılan gösterilerde tutuklananların aileleri, Tahran’daki Evin Cezaevi’nin önünde toplanarak yakınlarının serbest bırakılmasını istedi. Öğrenciler ayrıca siyasi tutukluların da serbest bırakılmasını talep etti.

Öte yandan her yıl İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Üniversitesine gidip konuşma yaparken, bu sene konuşmayı Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi yaptı. (DIŞ HABERLER)

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