Genel-İş Anadolu Yakası 1 No'lu Şube, Genel Merkez dayatmasıyla bugün kongreye gitti

DİSK/Genel-İş Genel Merkezinin dayatması sonucu İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube, bugün olağanüstü kongresini gerçekleştiriyor. Kongrede beyaz, turuncu, mavi ve mor olmak üzere 4 liste yarışıyor.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası1 No’lu Şube, genel merkezin kongre dayatmasıyla kongre kararı almış, işçi ve delegeler Evrensel'e gönderdikleri mektuplarda bu dayatmaya tepki göstermişti.

Kadıköy’de gerçekleştirilen olağanüstü kongreye Genel-İş Anadolu Yakası 2 No’lu ve Avrupa yakası 1, 2 ve 3 No’lu şubelerin başkan ve yöneticileri, İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz ve Temsilci Özbey Dursun, Genel-İş Balıkesir Şube Başkanı, Genel Merkez Mali Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz ve Emek Partisi Kadıköy İlçe Örgütü yöneticileri katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Beyaz (kongre dayatılan şube yönetiminin listesi), turuncu, mavi ve mor şeklinde 4 listenin yarıştığı olağanüstü kongre, 4 adayın konuşmalarıyla başladı. Turuncu liste adına konuşan Mahmut Şengül, sözleşmenin daha iyi yapılabileceğini ifade ederken mor liste adına konuşan Veda Ağar, kadınların söz sahibi olduğu bir sendika için aday olduklarını aktardı. Mavi liste adına söz alan Murat Aydoğan, “Delegeler seçim istedi biz de destek verdik, daha mücadeleci bir sendika için yola çıktık” dedi.

ŞUBE BAŞKANI ARIKAN: BİZİ PATRONLAR DEĞİL İŞÇİLER DESTEKLİYOR

Beyaz liste adına konuşan şu anki Şube Başkanı Ahmet Arıkan ise “Patronlar değil işçiler destekliyor bizi, bu onurdur, biz kazansak da kazanmasak da kimsenin altını oymayacağız, aldığımız oyları yeniden bir olağanüstü için kullanmayacağız” dedi. Arıkan’ın konuşması işçiler tarafından “Dik dur eğilme işçiler seninle”, “Hak hukuk adalet işçilerle gelecek”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarıyla karşılandı.

Seçimlerin saat 17.00’ye kadar sürmesi bekleniyor. (İstanbul/EVRENSEL)

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