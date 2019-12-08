İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri "insanca yaşam" talebiyle toplanıyor

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, vergi adaletsizliğine, zamlara ve ekonomik krize karşı Bakırköy Pazar Alanı’nda miting gerçekleştiriyor. Miting öncesi Bakırköy Dikiltaşı Meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi Halk Pazarına yürüyüşe başladı.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, “İnsanca yaşamak istiyoruz” şiarıyla Bakırköy Halk Pazarı'nda miting düzenliyor. Miting için işçi ve emekçiler alana yürüyor.

YÜRÜYÜŞTEN OBJEKTİFE YANSIYANLAR...

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Öğle saatlerinde başlayan yürüyüş için metro ve metrobüse en yakın giriş olan Bakırköy metro çıkışında bir araya gelenlerin alana girişine ise polis "güvenlik" gerekçesiyle izin vermedi. (İstanbul/EVRENSEL)



Fotoğraf: Evrensel

8 Aralık mitingine çağrı: Taleplerimizle alanda olalım

İstanbullu emekçiler 8 Aralık’ta “insanca yaşam” talebiyle miting yapacak

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tüm emekçileri 8 Aralık mitingine çağırıyor

KESK'ten 8 Aralık'ta Bakırköy'de yapılacak mitinge katılım çağrısı

Reklam