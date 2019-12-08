İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri "insanca yaşam" talebiyle toplanıyor
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, vergi adaletsizliğine, zamlara ve ekonomik krize karşı Bakırköy'de miting düzenliyor. Alana yürüyüşler başladı.
Fotoğraf: Evrensel
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, vergi adaletsizliğine, zamlara ve ekonomik krize karşı Bakırköy Pazar Alanı’nda miting gerçekleştiriyor. Miting öncesi Bakırköy Dikiltaşı Meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi Halk Pazarına yürüyüşe başladı.
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, “İnsanca yaşamak istiyoruz” şiarıyla Bakırköy Halk Pazarı'nda miting düzenliyor. Miting için işçi ve emekçiler alana yürüyor.
YÜRÜYÜŞTEN OBJEKTİFE YANSIYANLAR...
Öğle saatlerinde başlayan yürüyüş için metro ve metrobüse en yakın giriş olan Bakırköy metro çıkışında bir araya gelenlerin alana girişine ise polis "güvenlik" gerekçesiyle izin vermedi. (İstanbul/EVRENSEL)
8 Aralık mitingine çağrı: Taleplerimizle alanda olalım
İstanbullu emekçiler 8 Aralık’ta “insanca yaşam” talebiyle miting yapacak
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tüm emekçileri 8 Aralık mitingine çağırıyor
KESK'ten 8 Aralık'ta Bakırköy'de yapılacak mitinge katılım çağrısı