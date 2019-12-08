08 Aralık 2019 13:25
Son Güncellenme Tarihi: 08 Aralık 2019 17:53

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, "insanca yaşam" talebiyle sokağa çıktı

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, vergi adaletsizliğine, zamlara ve ekonomik krize karşı Bakırköy'de miting düzenledi. Binlerce emekçi "insanca yaşam" talebiyle sokağa çıktı.

GÜNCELLENDİ
Bakırköy Pazar Alanında toplanan kitle

Fotoğraf: Evrensel

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    İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, vergi adaletsizliğine, zamlara ve ekonomik krize karşı Bakırköy Pazar Alanı’nda miting gerçekleştirdi. Sabah saaatlerinde Bakırköy Dikiltaşı Meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi “İnsanca yaşamak istiyoruz” diyerek Bakırköy Halk Pazarı'na doğru yürüyüşe geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomide başarı hikayesinin yazıldığını anlattığı saatlerde krize, yoksulluğa karşı Bakırköy’de bir araya gelen binlerce emekçi, asgari ücretin insanca yaşanacak bir seviyeye çekilmesi, vergi adaletsizliğinin son bulması, iş cinayetlerinin ve sömürünün son bulması ile kadın cinayetlerinin durdurulması talepleriyle sokağa çıktı. Mitinge DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Emek Partisi, Emek Gençliği, Türkiye İşçi Partisi, Halkevleri, HDP, EYT Derneği, KHK ile kamu görevinden ihraç edilenler, Kaldıraç, SYKP başta olmak üzere çok sayıda kurum katıldı.

    "ÇARŞI-PAZAR EL YAKIYOR, VERGİNİN ÇOĞUNU EMEKÇİ ÖDÜYOR"

    Miting öncesi Bakırköy Dikilitaş Meydanı’nda bir araya gelen emekçiler sloganlarla pazar alanına yürüdü. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına ortak açıklamayı Özlem Tolu okudu.

    Son iki yılda elektrik fiyatının %72, doğalgaz fiyatının %60 oranında arttığı hatırlatan Tolu, “Çarşı, pazar el yakıyor. Nüfusun %1’lik kesimi ulusal servetin %54’ünü elinde tutuyor, gelir vergisinin ise %92’sini emekçiler ödüyor” dedi.

    "EMEKÇİLERİ AÇLIK ÜCRETİNE MAHKUM ETMEK İSTİYORLAR"

    Asgari ücret görüşmelerini hatırlatan Tolu, “Bizi gene ‘açlık ücreti’ne mahkum etmek istiyorlar. 2020 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Emekçilerin payına gene yoksulluk ve sefalet düştü. Kasım 2019 itibarıyla 7 milyon 305 bin insanımız işsiz, 2 milyon kadın işsiz, 3.5 milyon genç ne eğitimde ne de istihdamda. Eğitimde kalitesizlik, gençliğe geleceksizlik devam ediyor”diye konuştu.

    Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: Hız kesmeden devam eden konkordatolar, iflaslar, küçülme kararları ile binlerce işçi ve ailesi açlığa mahkum. Art arda gelen zamlar, büyüyen vergiler, küçülen maaşlar ve işsizlikle borç batağında çırpınan milyonlarca emekçi açlığa mahkum. Bir gece hiçbir yargı kararına dayanmadan çıkartılan haksız, hukuksuz KHK'lerle ihraç edilen kamu emekçileri ve aileleri açlığa mahkum. Emeğiyle geçinen geniş halk kesimleri için hayat her geçen gün zorlaşıyor, insanlarımız geçim zorluğu nedeniyle evine ekmek götüremiyor. İktidarda olanlar ise hayali ‘Yeni Ekonomik Program’lar açıklıyor, hiçbir zaman tutmayacak enflasyon, büyüme hedefleri rakamlarına inanmamızı bekliyorlar. Yarattıkları siyasi ve ekonomik krizlere bahaneler uyduruyor, 'darbe girişimi var’ diyorlar, ‘savaş var’ diyorlar, Kürt sorununa barışçıl çözüm isteyenlerin seslerini susturuyorlar, savaş ve barış sözcüklerini dahi yasaklıyorlar. Seçme, seçilme hakkını, seçmen iradesini yok sayıyorlar. Sandıkta kaybettikleri seçimleri YSK darbesiyle kazanmaya çalışıyorlar. Halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıyorlar, yerlerine kendi memurlarını kayyum olarak atıyorlar.

    "GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDEDİR"

    “Onlar bir avuç, biz milyonlarız” denilen açıklamada, “Bizim gücümüz birliğimizdedir. Bunun için İstanbul’daki sendikalar, emek, meslek örgütleri, emekten yana siyasi partiler, kitle örgütleri, İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri olarak yan yana geldik, omuz omuza verdik, el ele yürüyoruz”ifadeleri kullanıldı.

    EMEKÇİLERİN TALEPLERİ

    İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri 6 öncelikli talep açıkladı:

    • İşten çıkarmalar yasaklansın.
    • Asgari ücret açlık değil insan onuruna yakışır düzeyde belirlensin ve vergiden muaf tutulsun.
    • İşsizlik fonu işçilere verilsin.
    • Elektrik, su ve doğalgazdaki vergiler kaldırılsın.
    • Emeklilikte yaşa takılanların talepleri kabul edilsin.
    • Barışçıl politikalar temel alınsın, bütçe kaynakları savaşa değil sağlığa ve eğitime harcansın.

    AYNI SAATLERDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN...

    Binlerce emekçinin yoksulluğa karşı insanca bir yaşam talebini haykırdığı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İslam İşbirliği Yatırım Konferansında konuşuyordu.

    Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: İslam Kalkınma Bankası yatırım sigortası kurumunun çalışmalarını önemsiyorum. Keza İslam Özel Sektör Kalkınma Kurulu'nun çalışmaları takdire şayandır. Tüm üye ülkeler tarafından anlaşmanın uygulama safhasına alınmasının önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye büyük bir başarı hikayesi yazmıştır. İstikrarlı bir şekilde yolumuza devam ettik. Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduk. Afrika ile ticaretimizi 6 kattan fazla arttırdık. Asya ülkeleri ile 9,1 milyar dolara yükseldi. Türkiye son iki yılda 27 basamak birden ilerledi...

    YÜRÜYÜŞTEN OBJEKTİFE YANSIYANLAR...

    EYT'liler pankartıyla alanda

    Fotoğraf: Evrensel

    EYT'liler pankartıyla alanda

    Fotoğraf: Evrensel

    Bakırköy Pazar Alanında toplanan kitle

    Fotoğraf: Evrensel

    Bakırköy Pazar Alanına düzenlenen yürüyüş

    Fotoğraf: Evrensel

    Bakırköy Pazar Alanında toplanan kitle

    Fotoğraf: Evrensel

    İnsanca Yaşamak İstiyoruz pankartı ile yürüyüş düzenleniyor

    Fotoğraf: Evrensel

    Öğle saatlerinde başlayan yürüyüş için metro ve metrobüse en yakın giriş olan Bakırköy metro çıkışında bir araya gelenlerin alana girişine ise polis "güvenlik" gerekçesiyle izin vermedi. (İstanbul/EVRENSEL)

    Bakırköy Metro çıkışında polisler girişi engelliyor

    Fotoğraf: Evrensel

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