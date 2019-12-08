Aksaray’da KYK yurdunda 8 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin barındığı Cemaleddin Aksaray-i Öğrenci Yurdunda kalan 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurdun kız öğrenci bölümünde kalan öğrencilerin akşam yemeğinde yediği dalyan köfte nedeniyle zehirlendiği tahmin ediliyor. Bulantı ve kusma belirtileri nedeniyle Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumunun kritik olmadığı öğrenildi.

ÖĞRENCİLER SIK SIK RAHATSIZLANIYOR

Evrensel’e ulaşan bir öğrenci, yurdun yemekhanesinin taşeron firmada olduğu bilgisini vererek, yaklaşık bir ay önce de benzer bir zehirlenme rahatsızlığı ile karşılaştığını belirtti. Yurttaki hemen hemen her öğrencinin sürekli çeşitli mide rahatsızlıkları yaşadıklarını anlatan öğrenci, bundaki en önemli nedenin çıkan yemekler olduğunu düşündüklerini ancak konuyu yetkililere anlattıklarında “mızmızlık yapmakla” suçlandıklarını söyledi.

“DOYURUCU OLMAYAN YEMEKLERLE ZEHİRLENİYORUZ”

Devletin KYK yurdundan sabah 4,5 TL akşam 9,5 TL beslenme katkısı verdiğini belirten öğrenci, bu ücretin ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi porsiyonların da doyurucu olmadığını ifade etti. Öğrenci; eğitimlerinin, barınmalarının ücretsiz olması gerekirken aylık ücret vererek kaldıkları yurtta böyle sağlıksız gelişmelerle karşılaşmalarının öğrencilik yaşamlarını da olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi. (HABER MERKEZİ)

Zehirlenen öğrencilerden birinin sevk formu.

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