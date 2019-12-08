Kasım ayı son 9 yılın en kurak ayı oldu

2019'un Kasım ayı son 9 yılın verileriyle kıyaslandığında en kurak dönem oldu. Yağışlar genel olarak yüzde 66,2 oranında azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin uzun yıllar Kasım ayı yağış ortalaması 67,8 mm oldu. Bu yıl kasım ayında yağışlar yüzde 54,4 azaldı ve ortalaması 30,9 mm olarak kayıtlara geçti. Böylece 2019 yılı Kasım ayı 1981 yılı sonrasında, en kurak 4’üncü Kasım ayı oldu. 1981 sonrasında 2010, 1996 ve 2000 yılının ardından en kurak Kasım ayı 2019'da gerçekleşti. Bu yıl Türkiye geneli kasım ayı yağış verilerine göre, 2010 yılından sonraki en kurak kasım ayı yaşandı.

Yine verilere göre; 2019 yılında yağışlar sadece güney Ege kıyı kesiminde mevsim normalleri civarı ve biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde mevsim normalleri altında meydana geldi. Yağışlardaki azalma Kastamonu'nun kuzeyi, Malatya, Adıyaman, Antep ve Urfa çevrelerinde yer yer yüzde 80'in üzerinde gerçekleşti. Yağışların en fazla azaldığı bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Normal yağış ortalaması yüzde 63,1 mm olan bölgede bu yıl Kasımda 17,4 mm yağış oldu ve yağışlar yüzde 72 azaldı.

YAĞIŞ YÜZDE 66,2 AZALDI

Yağışların en fazla azaldığı bölge ise Doğu Anadolu Bölgesi olarak kaydedildi. Yağış ortalaması yüzde 60 mm olan bölge bu yıl 20,3 mm yağış aldı ve yağış yüzde 66,2 azaldı. Marmara'da 59,4, Karadeniz'de yüzde 56,9, Akdeniz'de yüzde 46,2, İç Anadolu'da yüzde 45,8 ve Ege'deki yağışlarda yüzde 40,4 azalma kaydedildi. (HABER MERKEZİ)