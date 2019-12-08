12 yaşındaki Songül Acar, kendisine çarpan aracın altında kaldı
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Songül Acar, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Fotoğraf: MA
Batman'da dün akşam saatlerinde Batman-Siirt çevreyolunda yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Songül Acar'a otomobil çarptı. İsmi öğrenilmeyen sürücünün çarptığı Acar, yola savrularak yaşamını yitirdi.
Acar'ın cansız bedeni, kaza sonrası otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
İsmi öğrenilmeyen araç sürücü polislerce gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza sonrası olay yerinde toplanan yurttaşlar, söz konusu çevre yolunda üst geçit olmamasından kaynaklı sık sık ölümlü kazaların meydana gelmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine olay yerine Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ve polis sevk edildi. Bir süre sonra kaza mahalline gelen İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, görüştüğü yurttaşları sakinleştirdi.
Yurttaşlar kaza yerinden ayrılması akabinde TOMA’dan sıkılan suyla yıkanan yol yeniden trafiğe açıldı. (HABER MERKEZİ)