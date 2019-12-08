Kız arkadaşı ile birlikte "Mahallenin ahlakını bozuyorsunuz" diye tehdit edildi

Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan Devrim Nadir Özen, aynı üniversitede okuyan kız arkadaşını kaldığı merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı semtinde bulunan Karanfil Kız Apartı'na bıraktığı için yaklaşık 30 kişi tarafından ölümle tehdit edildi. Yaşadıklarını anlatan Özen, 6 Aralık günü kız arkadaşını Hindi Baba Caddesi'nde bulunan kaldığı aparta bırakıp geri döndükten sonra apart yönetiminin kız arkadaşını çağırıp görüştüğünü aktardı.

"MAHALLELİ SİZİ LİNÇ EDER" TEHDİDİ

MA'dan Arjin Dilek Öncel'in haberine göre kız arkadaşının apart yönetimi tarafından "Mahalleli sizin hakkınızda uygun olmayan şeyler söylüyor" denilerek uyarıldığını söyleyen Özen, kız arkadaşına yine "Mahalleli sizi linç eder" tehdidinde bulunulduğunu ifade etti.

Özen, duruma tepki gösteren kız arkadaşı ile yöneticiler arasında yaşanan tartışma sırasında apart bekçisinin kız arkadaşının üzerine yürüdüğünü de dile getirdi.

TAKKELİ, SAKALLI BİR GRUBUN YANINA GÖTÜRÜLDÜ

Bu yaşananlardan haberdar olması üzerine kız arkadaşının hayatından endişe ettiği için kaldığı Karanfil Kız Apartı’na gittiğini söyleyen Özen, sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bekçi beni görünce dışarı çıktı. Ona hakkımızda neler söylendiğini sordum. Beni 20-30 kişilik takkeli, sakallı bir grubun yanına götürdü. Gruptakiler bekçiyi hemen tanıdı. 'Bir sorun mu var dayı?' diye sordular. Bekçi de onlara beni; 'Bu, o arkadaş' diyerek tanıttı. Onlar da hakaret etti. Bana 'Siz öğrenciler hepiniz böylesiniz. Bu mahallenin ahlakını bozuyorsunuz. Hepiniz fuhuş yapıyorsunuz' gibi söylemlerde bulundular. Bazıları ise, 'Sizi öldürmek gerekiyor' dedi."

"BİZİM MAHALLEDE BÖYLE ŞEYLER OLMAZ"

Bu kişiler tarafından ‘Biz bu mahallenin çocuğuyuz. Bizim mahallemizde böyle şeyler olmaz. Böyle ahlaksızlık olmaz, İzin vermeyiz. Bir dahakine seni uyarmayız’ denilerek tehdit edildiğini dile getiren Özen, bu kişilerin yine kendisine sürekli ‘Ev adresini biliyoruz’ diyerek tehditlerini sürdürdüklerini kaydetti.

APART BEKÇİSİ FİZİKSEL VE SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

Özen, benzer şekilde apart bekçisi tarafından fiziksel ve sözlü olarak taciz edilen kız arkadaşının da bu gruptaki bazı erkeklerin hakaretlerine maruz kaldığını anlattı.

İHD'YE BAŞVURU YAPTI

İmzaladığı sözleşme nedeniyle kız arkadaşının kaldığı aparttan ayrılamadığını belirten Özen, yaşadıkları can güvenliği nedeniyle İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) başvurdu. Özen, yaptığı başvuru sonrasında dernek avukatları aracılığıyla savcılığa şikayette bulunacak.

"ENDİŞELİYİZ!"

Kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunan Özen, "Bu insanların takip ettiği siyasi hareketten biraz haberdar olduğumuz için ikimiz de endişeliyiz. Bu konuda gerçekten bir şeyler yapılmasını istiyorum. Aynı apartın önünde daha önce de bir çifte yönelik linç girişiminde bulunulmuş" diye belirtti. (MA)

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