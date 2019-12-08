Hava eksi 10 derece: İskelede inşaat işçisi

Dindar KARATAŞ

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu Erzurum'da, inşaat işçileri kar ve soğuk demeden bulduğu işi kaçırmamak için çalışıyor. Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yapımı süren Mermerciler Sitesi inşaatında çalışan işçiler, derinleşen ekonomik krize işaret ederek, soğuğa rağmen çalışmaya mecbur olduklarını söyledi.

Yılın 10 ayı boş olduklarını hatırlatan işçilerden 53 yaşındaki duvar ustası Metin Güngörmez, “Ayda yılda iş bulmuşuz, çalışmak zorundayız. Çünkü akşam evime döndüğümde en azından elimde ekmekle giderim. Elde avuçta bir şey olmadığı için gelip burada çalışıyoruz. Ekonomik kriz var zaten ve iş bulmak neredeyse imkansız hale gelmiş" dedi.

Fotoğraf: MA

"ÇALIŞMAZSAK AÇ KALIRIZ"

Sabah 08.00'de iş başı yaptıklarını anlatan Güngörmez, soğuk havadan korunmak için yaktıkları ateşin gün boyu sönmediğini söyledi. Güngörmez, "Öğleye kadar hem çalışıyor hem de ateşin başında ısınmaya çalışıyoruz. İş sahibi gelip durduğumuzu görünce bize kızıyor. İş bitene kadar bize herhangi bir ücret de ödemiyorlar. Bu parayı da kazanmasak çocuklarımız aç kalır. Oturduğum evin kirası, mahalledeki markete kadar herkese borcum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün çıkıp ekonomik olarak iyi bir duruma geleceğiz deyip duruyor; ama gün geçtikçe daha da kötüye gidiyoruz. Hepsi yalan olmasa bu soğukta niye çalışmak zorunda kalalım. Dertlerimiz çok fazla; ama söyleyemiyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: MA

"12 AY BOYUNCA İŞ BULAMADIM"

Soğuk havada çok zorlandıklarını dile getiren 23 yaşındaki Kasım Kaya da “Birkaç yıl önce iş vardı çalışabiliyorduk; ama bu yıl iş olmadığından 12 aydır sadece 3 gündür çalışıyoruz. Bu yıl yaşanan bu ekonomik krizden dolayı çok işsiz kaldık. Şuan 140 TL yevmiyeyle çalışıyoruz. Yeme içmemiz zaten bize ait. Eve gidene kadar yemeği, yol parası derken en az 30 TL kafadan harcıyoruz. Her gün elektriğe, doğalgaza zam geliyor ve artık geçinemiyoruz. Katlanılacak gibi değil. Bunun sebebi de AKP’dir. Bir gün çalışmazsak ekmeğimizi borçla alıyoruz” dedi. (MA)

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