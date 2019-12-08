Hedeflerin tutmadığı Kütahya Havalimanı için 3 şehir nüfusu kadar yolcu garantisi

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan Kütahya Zafer Havalimanına 1 milyon 236 bin 89 yolcu garantisi verildi. Bu rakam toplam 1.6 milyon kişinin yaşadığı Kütahya, Afyon ve Uşak illerinin nüfusuna yaklaşıyor. 2012'den bu yana tutmayan rakamlar nedeniyle de 2018 yılına kadar, havaalanını işleten şirkete devlet kasasından 5 milyon avro ödendi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Zafer Havalimanı için verilen yolcu garanti sayısının neredeyse 3 ilin nüfusu kadar olduğuna dikkat çekerek, “Şehirler göç veriyor nüfus azalıyor ama yolcu garanti sayısı artıyor. 3 ildeki vatandaşların neredeyse tamamını uçursak yolcu garanti sayısı karşılanmıyor. 28 yıllığına işletme hakkı verildi. Tam bir kara delik” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da, verilen yolcu garantisinin sadece yüzde 5'inin gerçekleştiğini ve firmaya Hazine'den 5 milyon avro ödeme yapıldığını belirtti.

SAYIŞTAY RAPORUNA GİRDİ

Zafer Havalimanı Kütahya, Afyon ve Uşak bölgesi için 50 milyon Avro yatırım maliyetiyle, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli olarak yapıldı. Sayıştay raporuna göre, 2012 yılında hizmete giren havalimanı için yolcu garanti sayısı da her yıl artıyor. 2020 yılı için verilen yolcu garanti sayısı 1 milyon 279 bin 352. Bu 3 ilin nüfusu ise toplamda 1 milyon 652 bin 920.

5 YILDA 26 MİLYON ÖDENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018'de Kütahya'daki Zafer Havalimanı'da 'garantili yolcu sayısına ulaşılamadığını' ve bunun için de devletin şirkete 5 yılda, iç hat giden yolcu için 5 milyon 799 bin 246 euro, dış hat giden yolcu için de 20 milyon 892 bin 380 avro olmak üzere, toplam 26 milyon 691 bin 626 avro ödediğini açıklamıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Devlet, uçmayan yolcular için şirkete 26.6 milyon avro ödedi

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