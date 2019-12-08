DİSK/Gıda-İş Rize şube açılışını yaptı: Sendikamızın kapısı tüm işçilere açık

DİSK/Gıda-İş Sendikası Rize Şubesinin açılışını yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Kimse hakları altın tepside sunmamıştır” derken, Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, mutlu bir yaşam için tüm işçileri sendikalarında birleşmeye ve mücadele etmeye çağırdı.

Rize il merkezinde bulunan şube binasında yapılan açılışa Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, sendikanın genel merkez yöneticileri ve Gıda-İş Bölge Temsilcisi Ramazan Sarıoğlu, Fındıklı Belediyesinde örgütlü Genel-İş yöneticileri, DİSK’e bağlı sendikalara üye işçiler, taşerondan kadroya geçen kadın işçiler ile EMEP, CHP yöneticileri katıldı.

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, işçilerin işyerinden eve döndüğünde aileleriyle birlikte mutlu yaşayabildiği bir hayat için mücadele verdiklerini söyledi. ÇAYKUR’da yetkili Hak-İş’e bağlı Özgıda-İş’in dört dönemdir imzaladığı sözleşmelerle işçilerin haklarını korumadığı gibi, hiçbir olumlu ilerleme de sağlamadığını dile getiren Aslan, “ÇAYKUR işçileri kamu da çalışan diğer işçilerin aldığı ücretin ortalama yarısı kadar ücret almaktadır. ÇAYKUR işçilerinin haklarını yüzde 90 oranında alamadığını görüyoruz” dedi. Krizle birlikte faturanın işçilere çıkarıldığına dikkat çeken Aslan, şöyle devam etti: “Uygulanan politikalar çay üreticilerini de olumsuz etkiliyor. Çay taban fiyatı düşük tutuluyor, özel sektör ise çay taban fiyatından da az bir fiyatla alım yapıyor. Üreticilerin de mağdur olduğunu görüyoruz.” Tüm iş kollarından işçilerin sıkıntılarının ortak olduğunu ifade eden Aslan, hangi iş kolundan olursa olsun bütün işçileri sendikalarına beklediklerini duyurdu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Karadeniz coğrafyasının zor olduğunu, bölge insanının da tüm zorlukların altından kalkabilecek gücü olduğunu söyledi. DİSK’in işçilerin ve ailelerinin geleceği, ülkenin geleceği ve özgür bir gelecek için mücadele ettiğini dile getiren Çerkezoğlu, “Kimse hakkı tepsiyle sunmamıştır” diyerek mücadele çağrısı yaptı. Asgari ücrete de değinen Çerkezoğlu, şunları söyledi: “En çok üyeye sahip konfederasyon olarak Türk-İş Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılıyor. 15 kişi bir masa etrafında oturarak milyonların adına karar veremez. Ve Türk-İş, tarihte ilk kez Hak-İş ve DİSK’e danışarak masaya oturdu. Ancak bizim masamız fabrikalarda kurulur, sokaklarda kurulur. Hak talebinin buralardan dile getirilmesinin daha doğru olduğunu söylüyoruz. Biz yeni asgari ücret için 3 bin 200 lira kesintisiz bir ücret önerdik. Bunu da yoksulluk sınırı olan rakama bakarak belirledik.”

Sorulara da yanıt veren Çerkezoğlu, kamuya alınan işçilerin hak kayıplarının olduğu ve her kamu işçisinin örgütlenmesi için mücadeleye başladıklarını ifade etti. (Rize/EVRENSEL)

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