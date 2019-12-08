SES’in Kadın Sağlık Kurultayı: Sağlık alanında kadınlar ucuz iş gücü olarak görülüyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) düzenlediği Kadın Sağlık Kurultayında sağlık alanındaki kadın yoğunluğuna dikkat çekilerek, 2018 verilerine göre sağlık emekçilerinin yüzde 56’sının kadın olduğu belirtildi.

Eğitim Sen Genel Merkezinde düzenlenen kurultayın ilk gününde konuşan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, sağlık alanında bakım işleriyle beraber evdeki işlerin devamı niteliğinde görülen ve kadına yüklenen birçok iş olduğunu anlatarak “Kadınlar değersiz ve ucuz iş gücü olarak görülüyor” dedi.

"KADINLAR YOK SAYILIYOR"

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, sağlık alanında toplumsal bir birikimin olduğunu ancak bunun egemenler tarafından yok sayıldığını ifade etti. Kadınların tarihin eski dönemlerinden beri hem sağlık alanının içerisinde olduğunu hem de yok sayıldığını belirten Erden, “Egemenler her dönem sağlığı kendileri için kullanmışlardır. Türkiye’de de ’80’lerden sonra sermaye birikimine katkı sunmak için kullanılan bu alan şimdi de ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ ile birlikte yürütülüyor” dedi.Sermaye, rant ve kâr aracı olarak sağlık alanının kullanıldığını ve sağlık çalışanlarının sömürü sistemi ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Erden, “En az çalışanla en çok iş yaptırılmaya zorlanıyor ve kadın emekçiler bu çalışma koşullarından daha çok etkileniyor. Çünkü bakım işleriyle beraber evdeki işlerin devamı niteliğinde görülen ve kadına yüklenen birçok iş bu alanda. Dolayısıyla cinsiyet rollerinin de en çok yansıdığı alanlardan birisi. Kısacası sağlık alanında kadınlara iş tanımı içerisinde yer almayan birçok iş yaptırılırken değersiz ve ucuz emek olarak görülüyorlar” diye konuştu.

"618 BİN SAĞLIK EMEKÇİSİNİN YÜZDE 56’SI KADIN"

Esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma koşullarının kamuda ilk olarak sağlık alanında başlatıldığına dikkat çeken Erden, bu konuda da kadınlar üzerinden rıza oluşturmaya önem verildiğini söyledi. Erden, sağlık alanının kadın yoğunluklu olduğunu söyleyerek 2018 verilerine göre 618 bin sağlık emekçisinin yüzde 56’sının kadın olduğu bilgisini verdi. Sağlığın ulaşım, pahalılık, ana dil sorunları üzerinde de kadınlar için ulaşılabilirlik sorunları taşıdığını belirten Erden, “Hep birlikte mücadele etmek, dayanışmak ve yol almaktan başka çaremiz yok. Bu kurultayın da buna bir araç olacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. (Ankara/EVRENSEL)