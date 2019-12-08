Mısır'da gözaltına alınan 13 kişi daha serbest bırakıldı
Mısır'da Tahrir Meydanı'nda 20 Eylül'de düzenlenen eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi daha serbest bırakıldıç
Fotoğraf: VOA
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda 20 Eylül'de düzenlenen eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 13'ünün daha serbest bırakılmasına karar verildi.
Mısırlı avukat ve aktivist Halid Ali, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Başsavcılığın, 20 Eylül olaylarında gözaltına alınanlardan 13'ünün daha serbest bırakılmasına karar verdiğini belirtti.
Ali, serbest bırakılanların tamamının Süveyş kenti sakinlerinden olduğunu aktardı.
20 Eylül'de düzenlenen eylemlerde gözaltına alınanlardan 188'i geçen pazar günü, 61'i de pazartesi günü serbest bırakılmıştı.
NE OLMUŞTU?
İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Sisi'yi yolsuzlukla suçlayarak halkı sokağa çağırmıştı. 15 Eylül'de halk, sosyal medya üzerinden haberleşerek "Yeter Sisi" etiketi altında toplanmıştı. 20 Eylül Cuma günü 2013'ten sonra ilk kez Tahrir Meydanı'nda eylem düzenlenmiş, eyleme müdahale eden polis, yaklaşık bin kişiyi gözaltına almıştı. (DIŞ HABERLER)
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