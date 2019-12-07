07 Aralık 2019 22:34
Son Güncellenme Tarihi: 08 Aralık 2019 20:09

KESK'in 24’üncü yılı Adana ve Zonguldak'ta kutlandı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunun 24’üncü yılı Adana ve Zonguldak'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

GÜNCELLENDİ
Adana'da düzenlenen KESK kokteylinden görünüm

Fotoğraf: Evrensel

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    Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunun (KESK) 24'üncü kuruluş yıl dönümü, Adana'da ve Zonguldak'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı

    Adana’da 75’inci Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleşen kokteylde bir araya gelen KESK’li emekçiler 21 Aralık’ta Mersin’de gerçekleşecek olan “Demokratik Türkiye, Halk İçin Bütçe” mitingine çağrıda bulundu. Etkinliğe KESK’e bağlı sendikalarla, KESK MYK Üyesi İlhan Yiğit, DİSK, EMEP, HDP, CHP, ÖDP, Halkevleri, İHD, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

    Etkinlikte konuşan KESK Adana Dönem Sözcüsü Muzaffer Yüksel, KESK’in 24’üncü yılına dünyada emekçilerin kapitalizmin saldırılarına karşı itirazlarını yükselttiği bir dönemde girdiklerini belirterek dünya halkları işsizliğe, yoksulluğa, sosyal güvenlik haklarının budanmasına, kadın bedenine ve emeğine yönelik itirazlarını daha yüksek sesle ifade ederken kendilerinin de Türkiye’de aynı mücadeleyi verdiğini söyledi.

    “ASKERİ DARBELERİN KARANLIĞINI YIRTAN BİR MÜCADELE BİRİKİMİNDEN GELDİK”

    Bu mücadelenin emekçileri iktidarın hedefine koyduğunu dile getiren Yüksel, “Temel hak ve özgürlükler mücadelesi yürüten, onlarca üyesini kurulduğu yıllarda faili meçhullerde yitiren KESK’in, aynı zihniyet ve ideolojiden beslenen iktidarın talimatıyla binlerce üyesi ihraç edildi, binlercesi açığa alındı. Ancak KESK’liler; Encümen-i Muallim’den TÖS’e TÖB-DER’e, TÜM-DER’e, TÜS-DER’e ulaşan, askeri darbelerin karanlığını yırtanlar içinden geçtiğimiz sivil darbe dönemin koyu karanlığını da yırtacak bir mücadele birikimine, mirasına ve onuruna sahiptirler. Geçmişte mücadelemizi engellemeye çalışan, bizi kapı kulu olarak görenler nasıl ki tarihin çöplüğündeki yerini aldıysa, piyasa değerleri, savaşa tapan ahlakları, derin kuyular gibi uğuldayan ağızlarıyla bunlar da bir gün çekip gidecekler” dedi.

    Etkinlikte konuşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da emek mücadelesi verdikleri için ihraç edilen KHK mağduru emekçilere dikkat çekerek KESK’in emek mücadelesi, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına karşı verdiği mücadele ile muhalefetin en önünde yer aldığını ifade etti. (Adana/EVRENSEL)

    "ÇEYREK ASIRA BİR KALA, YILMADAN VE YORULMADAN..."

    KESK Zonguldak Şubeler Platformu tarafından KESK binasında KESK’in 24. yılı Hayrettin Bilir ve Esra Ekşi’nin söylediği türkülerle kutlandı. KESK’e bağlı sendikaların yönetici ve üyelerinin yanı sıra ÖDP Zonguldak İl Başkanı Akın Koç ve Emek Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mustafa Aday’ın da katıldığı etkinlikte konuşan KESK Zonguldak Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Onur Arslan, KESK’in 8 Aralık 2019’da İstanbul’da, 21 Aralık 2019’da Mersin’de, 22 Aralık 2019’da Diyarbakır’da ve 11 Ocak 2020’de İzmir’de “Demokratik Türkiye, Halk İçin Bütçe” şiarıyla bölge mitingleri yaptığını söyleyerek, “Çeyrek asır’a bir kala yılmadan, usanmadan, yorulmadan KESK’li olmanın onuru ve gururuyla demokrasi, özgürlük, kardeşlik, barış ve eşitlik yürüyüşümüz devam ediyor" dedi.

    Onur Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Hak verilmez, mücadeleyle alınır’ ilkesini rehber edinen, sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu bilen, toplumsal cinsiyet mücadelesini her aşamada esas alan kamu emekçilerinin gerçek temsilcisi KESK’in 24. kuruluş yıl dönümü tüm emekçilere kutlu olsun! Kökleri toprağın derinliklerine inen KESK; ulu bir çınar gibi çeyrek asır’a bir kala kamu emekçilerinin gerçek temsilcisi ve mücadele örgütü olmaya devam ediyor. Faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, savaşa karşı barış, baskılara karşı özgürlük, dinci gericiliğe karşı laiklik, ırkçılığa ve şovenizme karşı emeğin birliği ve halkların kardeşliği için mücadele eden KESK fiili ve meşru mücadele anlayışı ile yol aldı, yol almaya devam edecektir!

    24. kuruluş yıl dönümümüzü dünyada emekçilerin ve ezilenlerin kapitalizmin bitmek bilmeyen saldırılarına karşı itirazların giderek yükseldiği bir dönemde karşılıyoruz. Neo-liberal hegemonyaya karşı Fransa’dan Arjantin’e, Peru’dan Kolombiya’ya, Şili’ye, Ekvator’a, Lübnan’a, İran ve Irak’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada protesto eylemleri ve halk isyanları kapitalist sistemin meşruiyetini yitirmeye başladığını da göstermektedir. Dünya halkları gelir bölüşümü adaletsizliğine, işsizliğe, yoksullaştırma politikalarına, sosyal güvenlik haklarının her gün biraz daha budanmasına, emeklilerin sistem tarafından bir yük olarak görülmesine, güvencesizliğe, kadın bedenine ve emeğine yönelik saldırılarına başkaldırıyor, itirazlarını daha yüksek sesle ifade ediyorlar.

    Ülkemizde de gerici, muhafazakâr, tekçi iktidar bloğunun yıllardır uyguladığı neo liberal politikalara, gelir dağılımı uçurumuna, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin sermayeye peşkeş çekilmesine, emekçilerin sefalet ücretlerine mahkum edilmesine, savaş politikalarına, laiklik karşıtı programlarına, yolsuzluğa ve yandaş kayırmacılığa karşı öfke ve isyan kar topu gibi her gün biraz daha büyüyor. Tekçi rejim öfkenin ve isyanın sokaklara yansımaması için baskılarına tüm hızıyla devam etse de korkusunu giderek gizleyememektedir.

    KESK’li emekçiler olarak, emek ve barış karşıtı politikalara karşı çıktığımız, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz ve gereğini yaptığımız için geçmişten bugüne emek ve demokrasi düşmanlarının hep hedefinde olduk. Temel hak ve özgürlükler mücadelesi yürüten, emeğin en yüce değer olduğuna inanan ve bunu yaşamlarıyla da kanıtlayan onlarca üyesini kurulduğu yıllarda faili meçhullerde yitiren KESK’in, aynı zihniyet ve ideolojiden beslenen iktidarın talimatıyla binlerce üyesi ihraç edildi, binlercesi açığa alındı.

    “VARDIK, VARIZ, VAROLACAĞIZ”

    KESK'in 24'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğinde Zonguldak'ta buluşan emekçiler toplu fotoğraf çektirirken

    Fotoğraf: Evrensel

    KESK’liler; Encümen-i Muallim’den TÖS’e TÖB-DER’e, TÜM-DER’e, TÜS-DER’e ulaşan, askeri darbelerin karanlığını yırtanlar içinden geçtiğimiz sivil darbe dönemin koyu karanlığını da yırtacak bir mücadele birikimine, mirasına ve onuruna sahiptirler. Geçmişte mücadelemizi engellemeye çalışan, bizi kapı kulu olarak görenler nasıl ki tarihin çöplüğündeki yerini aldıysa, piyasa değerleri, savaşa tapan ahlakları, derin kuyular gibi uğuldayan ağızlarıyla bunlar da bir gün çekip gidecekler. Şiddet ve dehşetleriyle,  emeğe, akla, bilime, kültüre, sanata düşman karanlıklarıyla çekip gidecekler.

    “KESK DİMDİK AYAKTA OLMAYA DEVAM EDECEK”

     Elbette emeğin, barışın, kardeşliğin dünyasını yakınlaştıracak mücadeleyi yükseltmeden bu karanlık bulutlar kendiliğinden dağılmayacak. Emeğin hakları mücadelesi sürdürenlerin,  demokrasi, barış ve özgürlük isteyenlerin önündeki engellerin hiç olmadığı kadar arttığı bugün bizim için sadece bir kutlama günü değil, mücadeleyi yükseltme günüdür. 24.yaşımızı kutlarken; emekleriyle ve ödedikleri bedellerle bizlere bu onurlu tarihi bırakan arkadaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. 'Emek, Barış ve Demokrasi İçin Birlikte Mücadeleye' anlayışıyla bugünden yarına umudu ve mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın KESK.

    (Zonguldak/EVRENSEL)

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