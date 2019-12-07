KESK Adana’da 24’üncü yılını kutladı

KESK’in 24’üncü yılı Adana’da düzenlenen kokteyl ile kutlandı. 75’inci Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleşen etkinlikte bir araya gelen KESK’li emekçiler 21 Aralık’ta Mersin’de gerçekleşecek olan “Demokratik Türkiye, Halk İçin Bütçe” mitingine çağrıda bulundu. Etkinliğe KESK’e bağlı sendikalarla, KESK MYK Üyesi İlhan Yiğit, DİSK, EMEP, HDP, CHP, ÖDP, Halkevleri, İHD, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

Etkinlikte konuşan KESK Adana Dönem Sözcüsü Muzaffer Yüksel, KESK’in 24’üncü yılına dünyada emekçilerin kapitalizmin saldırılarına karşı itirazlarını yükselttiği bir dönemde girdiklerini belirterek dünya halkları işsizliğe, yoksulluğa, sosyal güvenlik haklarının budanmasına, kadın bedenine ve emeğine yönelik itirazlarını daha yüksek sesle ifade ederken kendilerinin de Türkiye’de aynı mücadeleyi verdiğini söyledi.

“ASKERİ DARBELERİN KARANLIĞINI YIRTAN BİR MÜCADELE BİRİKİMİNDEN GELDİK”

Bu mücadelenin emekçileri iktidarın hedefine koyduğunu dile getiren Yüksel, “Temel hak ve özgürlükler mücadelesi yürüten, onlarca üyesini kurulduğu yıllarda faili meçhullerde yitiren KESK’in, aynı zihniyet ve ideolojiden beslenen iktidarın talimatıyla binlerce üyesi ihraç edildi, binlercesi açığa alındı. Ancak KESK’liler; Encümen-i Muallim’den TÖS’e TÖB-DER’e, TÜM-DER’e, TÜS-DER’e ulaşan, askeri darbelerin karanlığını yırtanlar içinden geçtiğimiz sivil darbe dönemin koyu karanlığını da yırtacak bir mücadele birikimine, mirasına ve onuruna sahiptirler. Geçmişte mücadelemizi engellemeye çalışan, bizi kapı kulu olarak görenler nasıl ki tarihin çöplüğündeki yerini aldıysa, piyasa değerleri, savaşa tapan ahlakları, derin kuyular gibi uğuldayan ağızlarıyla bunlar da bir gün çekip gidecekler” dedi.

Etkinlikte konuşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da emek mücadelesi verdikleri için ihraç edilen KHK mağduru emekçilere dikkat çekerek KESK’in emek mücadelesi, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına karşı verdiği mücadele ile muhalefetin en önünde yer aldığını ifade etti. (Adana/EVRENSEL)