Lübnan'daki eylemlerde bir kişi kendini ateşe verdi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Riyad es-Sulh Meydanı'nda süren eylemler sırasında bir kişi kendisini ateşe verdi.

AA'nın Lübnan haber ajansı NNA'dan aktardığı habere göre, Riyad es-Sulh Meydanı'nda 50 yaşlarındaki bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Meydanda bulunan diğer kişiler yanmakta olan kişiye müdahale ederek ateşi söndürdü.

Lübnan Kızılhaçına bağlı bir araçla hastaneye kaldırılan göstericinin ayaklarında orta dereceli yanıklar oluştuğu belirtildi.

Göstericinin kendini neden yakmaya çalıştığıyla ilgili bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Protestolara 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren yurttaşların, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi ve yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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