Irkçı saldırıya uğrayan Kürt öğrenciler okulu bıraktı

Antalya Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksek Okulunda okuyan 3 Kürt öğrenci, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait binada 1 Kasım’da uğradıkları ırkçı saldırının ardından okulu bıraktı.

Saldırıda bulunan 16 kişilik grup “Kürt ve HDP’liyi burada barındırmayacağız” diyerek 3 öğrenciyi boş bir odaya götürerek darbetmişti. Darp sonucu yaralanan öğrenciler, hastanede tedavi edildikten sonra saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Saldırganlar hakkında Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturma kapsamında 16 saldırganı “Basit yaralama” suçundan ifadelerini alarak serbest bırakmıştı.

OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDILAR

Saldırıya uğrayan Şerif Sarıbulak ve Ali Bütkül adlı öğrenciler, can güvenlikleri olmadığı için okulu bırakmak zorunda kaldıklarını kaydetti. Saldırı sonrasında devam eden baskı ve tehditler sonrasında Baran Karaca adlı bir öğrencinin de okulu bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi. Konuya dair konuşmaktan çekinen öğrenciler, yurt idaresinin kendilerine “Yurttan süresiz çıkarma cezası ile cezalandırılmanız gerekmektedir” diye yazı gönderip, savunma istediğini aktardı. Öğrenciler söz konusu soruşturmaya ilişkin şu ana kadar savunma vermediklerini söyledi. Yurt idaresince saldırıya uğrayan öğrencilerden istenilen savunmada yaşananların saldırı değil kavga olarak nitelendirilmesi dikkat çekti. (Antalya/MA)

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