F Oturumu’nun 402'ncisinde Erdal Özel'in serbest bırakılması istendi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’nun hasta tutukluların serbest bırakılması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği F Oturumu’nun 402’nci haftası, polis tarafından engellendi. Engelleme üzerine açıklama, İHD İstanbul Şubesi önünde yapıldı. Hasta tutukluların fotoğraflarının taşındığı eylemde, “Tecrit öldürür dayanışma yaşatır” ve “Hasta mahpus Erdal Özel serbest bırakılsın” pankartları açıldı.

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu Üyesi Taylan Bekin, Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevinde tutulmaktayken tedavisi engellenen 64 yaşındaki Emine Aslan Aydoğan’ın yaşamını yitirdiğini anımsatarak, cezaevlerinde yaşanan sorunlar ve tedavi hakkına yönelik engellemelerin can almaya devam ettiğini söyledi.

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuna da değinen Bekin, yaşamının tehlike altında olduğunu ifade etti.

"İHTİYAÇLARINI GİDEREMEYECEK DURUMDA"

Eylemde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan hasta mahpus Erdal Özel'in durumuna dikkat çekildi. Özel'in 2006 yılında cezaevine girmeden önce hiçbir hastalığının bulunmadığını dile getiren Bekin, uğradığı işkence ve psikolojik şiddet sonucu ruhsal sorunlar yaşadığını kaydetti. Tekirdağ Devlet Hastanesinde rahatsızlığına “şizofreni” tanısı konulduğunu belirten Bekin, kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olmasına rağmen tecrit koşullarında tutulduğunu söyledi. Bekin, Özel’in 6 yıl önce kendini yakarak intihar girişiminde bulunduğunu ve olay nedeniyle ağır sağlık sorunlarının ortaya çıktığını söyledi.

"TEDAVİ HAKKI ENGELLENİYOR"

Özel’in birçok sağlık sorununun bulunduğunu, son olarak 6 ay önce kalp krizi geçirdiğini ve tedavi edilmediğini ifade eden Bekin, “Halen şizofreni yanında, kalp, yüksek tansiyon, diyabet ve böbrek hastası. Böbreklerinde kum oluşması nedeniyle sürekli ağrı çekmektedir. Ağrısını kesmek ve tedavisini sağlamak için yeterli imkan sunulmamaktadır. Tedavi hakkı engellenmektedir” dedi.

Tedavi önündeki engellerin kaldırılmasını talep eden Bekin, Özel ve tüm ağır hasta tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Erdal Özel'in ablası Kumru Akgün, Özel’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek serbest bırakılmasını istedi. (İstanbul/MA)

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