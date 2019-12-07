İşçi alınacak dendi gençler akın etti

Erzurum’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı, iş bulma umuduyla gençlerin akınına uğradı. 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde açılacak 4 tekstil atölyesinin iş başvurusu alacağını duyan gençler, fuar alanını doldurdu.

DHA’nın haberine göre Merkez Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde 92 firmanın stant açtığı fuara Erzurum’daki işsiz gençler ilgi gösterdi. 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde önümüzdeki günlerde açılacak olan ve 1000 kişiyi istihdam edecek tekstil atölyelerinin iş başvurusu alacağını duyan gençler, fuara geldi. Protokol konuşmalarının ardından kapıların açılmasıyla birlikte yaklaşık 3 bin kişi fuar alanına girdi. Tekstil atölyelerine ait stantların önünde uzun kuyruklar oluşturan gençler, müracaat formlarını doldurmaya çalıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte fuar alanını gezen Vali Okay Memiş, “Binlerce insanımız çalışmak üzere sıraya girdi. İhaleyi alan iki tekstil firması onların müracaatlarını aldı, yetenekli olanlar çalışacak” dedi. (HABER MERKEZİ)

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