Yunanistan'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre Yunanistan'ın Girit adası peşpeşe iki depremle sarsıldı. İlk deprem 17:35 sularında Resmo kentinde meydana geldi.
17.47'de ise Girit Adası'na bağlı Hanya kentinin güneyinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Muğla Bodrum'a 342,3 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7,9 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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