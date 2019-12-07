07 Aralık 2019 17:55

Kadınlardan eylem: Eda Çakar'ı ölüme götüren yaşadığı şiddetti!

Şiddet nedeniyle intihar eden Eda Çakar için ailesi ve arkadaşları eylem yaptı. Kadınlar, erkekleri cesaretlendiren politikalara işaret etti, ailesi de gerçeğin ortaya çıkmasını istedi.

Kadınlardan Eda Çakar için eylem.

Fotoğraf: Evrensel

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    Gizem ÖRNEK
    İstanbul

    İstanbul Pendik Esenyalı Mahallesi’nde uzun zamandır eşinin şiddetine maruz kalan ve yaklaşık 20 gün önce intihar eden Eda Çakar için kadınlar sokağa çıktı. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğinin çağrısıyla yapılan eyleme Çakar’ın Zonguldak’ta yaşayan ailesi de katıldı. Eda Çakar’ın arkadaşlarının yanı sıra mahalleden de çok sayıda kadının katıldığı eylemde olayın sadece bir “intihar” olarak nitelenemeyeceğinin altını çizildi. Kadınlar “Eda’yı ölüme sürükleyen yaşadığı şiddetti. Olay açığa çıkarılsın, Eda’nın kocası hakkında soruşturma başlatılsın” dedi.

    "ŞİDDETE ENGEL OLMAYANLAR DA SORUMLU"

    Eylemde konuşan Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan, Eda’nın mahallesinde, arkadaşları arasında sevilen bir isim olduğuna dikkat çekerek “Eda 10 yıllık evlilik hayatı boyunca eşinin şiddetine uğradı. Yıllarca yaşadığı şiddet onun hayatına mal oldu. Bu yüzden diyoruz ki Eda’yı öldüren erkek şiddetidir, Eda’nın ölümü bir cinayettir. Biz ailesiyle birlikte Eda’nın davasının sonuna kadar peşinde olacağız” diye konuştu.

    Eda’nın fiziksel şiddetin yanında ekonomik ve psikolojik şiddete de uğradığını da hatırlatan Doğan, kadınların yaşadığı bu şiddet cenderesinden kurtulamamasının sorumlusu olarak hükümeti işaret ederek şöyle konuştu:

    “Binlerce kadının bu sorunları yaşadığını herkes biliyor. Yasaları yapanlar da, Aile Bakanlığı da evlerde bunların yaşandığından ve kadınların bu şiddetten kurtulamadığından haberdar. Eda’nın ölümünde tüm bunların, cezasızlık politikalarının da sorumluluğu var.”

    Eda’nın ölümünün aydınlatılması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Doğan, kadınların dayanışması sayesinde sorumluların peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

    ERKEKLER BU CESARETİ KİMDEN ALIYOR?

    Fotoğraf: Evrensel

    Eylemde konuşan Fethiye Uçar da Ceren Özdemir başta olmak üzere katledilen kadınları hatırlatarak “Şiddete uğrayan, şiddet yüzünden intihara sürüklenen kadınlar çoğu zaman haberlere bile yansımıyor. Tıpkı Eda Çakar gibi. Eda’da eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet görüyordu. Fakat Eda’yı tanıyanlar bunun intihar olduğuna inanmadıkları için bugün buradalar. Şule’nin de ölümüne intihar denildi ama sahipsiz bırakılmadı intihar olduğuna inanılmadı ve olay aydınlatıldı” diye konuştu.

    Şiddeti besleyen politikalara dikkat çeken Uçar, “Peki erkekler bu cesareti kimden alıyor? Mahkemede kadın katillerine iyi hal indirimi uygulayan hakimlerden, ‘İtaat et rahat et’ diyen hükümet yetkililerinden, kadın düşmanı politikalardan cesaret alıyorlar. Biz kadınlar; şiddete hayır diyebilmek için bulunduğumuz her yerde daha çok yan yana gelerek mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

    EDA ÇAKAR’IN AİLESİ: DAYANIŞMA BİZE GÜÇ VERDİ

    Mahalledeki dayanışmanın ve dernekteki kadınların mücadelesinin kendilerine güç verdiğini söyleyen Eda Çakar’ın ailesi “Eda’nın davasının peşini bırakmayacağız” diyor.

    Eda Çakar’ın ağabeyi Recep Okut, kardeşinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmasını ve kardeşinin ölümüne neden olanların açığa çıkarılmasını istediğini söyleyerek “Kardeşimin canına neden olanlar elini kolunu sallayarak gezemesin” dedi.

    Eda Çakar’ın halası Remziye Karaman ise “Eda’yı gencecik yaşında toprağa verdik. Yavrumun arkasında duracağız. Eda’nın çocukları için bu davanın peşini bırakmayacağız. Bu acıyı başka kimse yaşamasın. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Devlet bu işin peşini bırakmasın istiyoruz” diye konuştu.

    Eda Çakar’ın babası Kadir Okut da dernekteki kadınlarla birlikte davayı takip edeceklerini belirterek “İyi ki burada kadınların böyle bir dayanışması var. Bu bize güç veriyor, kendimizi yalnız hissetmiyoruz, hem de bütün kadınlar için çok önemli” diye konuştu.

    HABERİMİZ ÜZERİNE BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

    Eda Çakar’ın ailesi ve arkadaşlarının intiharla ilgili şüphelerini gündeme getirdiğimiz haberimiz üzerine Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğine ulaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Pendik İlçe Müdürlüğü yetkilileri ise davaya müdahil olacaklarını ve dosyayı takip edeceklerini belirtti.

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