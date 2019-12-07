Özgür Basın Emekçileri: Tutuklanan gazeteciler serbest bırakılsın

Özgür Basın geleneğinden gazeteciler, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul bürosu önünde bir araya gelerek, 3 Aralık’ta tutuklanan Mezopotamya Ajansı muhabirleri Sadiye Eser, Sadık Topaloğlu ve DİHA muhabiri Yusuf Topaloğlu için basın açıklaması yaptı. Basın emekçilerinin katıldığı açıklamada ‘3 arkadaşımızın tutuklanması sıradan bir tutuklama değil, direkt olarak Kürt medyasına yönelik ciddi bir saldırıdır’ denilerek, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması istedi.

“GERÇEKLERİ HALKA ULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Basın açıklaması öncesi konuşma yapan Mezopotamya Ajansı muhabiri Erdoğan Alayumat, tutuklamalarla gazetecilere bir mesaj verilmek istendiğini ifade etti. Basının büyük bölümünün susturulduğunu söyleyen Alayumat, “Biz Ape Musa’ların geleneğinden geliyoruz. Hiçbir zaman susmadık, gazeteciliğimizi yapmaya, halka gerçekleri ulaştırmaya devam edeceğiz. Çünkü biz o gerçekleri onların gözünün içine sokmak zorundayız. Bu bizim halka karşı sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

“GİZLİ TANIK İFADESİYLE ÜÇ GAZETECİ TUTUKLANDI”

Gazeteciler adına basın açıklamasını okuyan Özgür Gelecek Gazetesinden Taylan Öztaş, 3 Aralık’ta bir grup gazeteciyle birlikte Kadırga’da Özgür Ülke gazetesinin önünde olduklarını hatırlatarak, “O gün anmada konuşan Mezopotamya Kadın Gazeteciler Cemiyeti Sözcüsü Ayşe Güney, ‘Özgür Ülke’den geriye cesaret kaldı’ dedi. Haklıydı. Çünkü, bu konuşmayı yapmasından 5-6 saat önce Mezopotamya Ajansı muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu gizli tanık ifadelerine dayanılarak ‘örgüt üyesi oldukları’ iddiası ile tutuklandı. 5 Aralık’ta Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu, aynı iddia ile tutuklandı” dedi.

“GERÇEKLERİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Toplanmalarının nedeninin özgür basının bu sokakları terk etmeyeceğini haykırmak olduğunu ifade eden Öztaş, “Dün bombaların hedefinde olan özgür basın emekçileri bugün gözaltı, tutuklamalar ve soruşturmalar ile susturulmak isteniyor. Gerçeği yazmaya, hakikatin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Cumartesi Anneleri’ni, yıkılan Sur’u, yok edilen Hasankeyfi, eril ve ataerkil yargı sistemini, panzer çarptı diye ölen çocukları yazmaya, anlatmaya, görüntülerini kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz” diye belirtti.

“GAZETECİLER SERBEST BIRAKILSIN”

Sadiye, Sadık ve Yusuf’un serbest bırakılması için mücadele edeceklerini söyleyen Öztaş, “Bu üç ismin tutuklanması, şansa gözaltına alınan gazetecilerin tutuklanması değil direkt olarak Kürt medyasına yönelik ciddi bir saldırıdır. Yılmıyoruz, bıkmıyoruz. Hem gazeteciliğimizi yapmaya hem de meslektaşlarımızı mesleğimizi savunmaya devam edeceğiz. Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın” diye konuştu.

“BİZ BU ZULMÜ KABUL ETMİYORUZ”

Son olarak ise Sadiye Eser’in yengesi Cemale Eser konuşarak, “Yıllardır kürt halkı üzerinde baskılar devam ediyor. Bu baskıları yazan gazetecilerimizi de tutuklayıp cezaevine atıyorlar. Biz bu zulmu kabul etmiyoruz. Baskılar ve zulümler ile bir yere varılmaz. Gazeteciler serbest bırakılsın onlar. Onlar sadece gazetecilik yapıyor” dedi.

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