Emekliye bin lira maaş cenderesi

Halil İMREK

Hatay

Hükümetin 2019 ocak ayı başında çıkardığı düzenlemeyle 1000 liranın altında aylık alan emeklilere Hazineden ek ödeme yapılıyor. Böylece aylıkları 1000 liranın altında olsa da gelirleri 1000 liraya tamamlanıyor. Ancak bu emekliler, maaşlara yapılan zamdan faydalanamıyor. Çünkü emekli maaşlarına yapılan düşük zamlar ana maaşlarını 1000 liranın üzerine çıkarmadığı için ay sonunda yine ek ödemeyle birlikte 1000 lira alıyorlar. Kendilerinin 1000 liraya mahkum edilmesine tepki gösteren bu emekliler, en düşük aylığın asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istiyor.

Görüştüğümüz Emekli Ali Karakaya, 2018 Temmuz ayında 796 lira ile emekli olduğunu söyledi. Aldığı emekli maaşın bir türlü 1000 liraya çıkmadığını söyleyen Karakaya, kendisinin asıl aylığı 1000 liraya ulaşana kadar hiçbir zam ya da enflasyon farkı alamadığını dile getirdi.

Hükümetin “Emeklilerin maaşı 1000 liradan aşağı değil” diye övündüğünü hatırlatan Karakaya, açlık sınırı 2 bin 102 lirayken emeklilere 1000 lira verilmesiyle övünülmesine tepki gösterdi.

İğneden ipliğe her şeyin zamlandığı bir dönemde halen 1000 lira maaş aldıklarını vurgulayan Karakaya, “Yoksulluk sınırı 6 bin küsur olmuş onu geçtik açlık sınırında dahi maaş alamıyoruz” dedi. Hükümetin düzenlemesiyle aldığı 1000 liranın yerinde saydığını dile getiren Karakaya, şunları söyledi: “Ben emekli olduğumdan bu yana üç defa zam geldi maaşlara ama benim ana maaşım 1000 liraya tamamlanmadığı için ben o zamlardan faydalanmıyorum. Hükümetin verdiği 1000 lirayı almaya devam ediyorum. Bu durumun ortadan kalkması ve en düşük emekli maaşının yeni belirlenecek asgari ücret kadar olmasını istiyorum.”

847 BİN KİŞİ VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce, “1000 liranın altında emekli maaşı alan 847 bin 643 kişi var” açıklaması yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Hiçbir emekli maaşının 1000 liranın altında kalmamasını sağladık” demişti.

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