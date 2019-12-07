07 Aralık 2019 13:03
Dışişleri Bakanlığında "FETÖ" soruşturması: 28 gözaltı kararı
Dışişleri Bakanlığına yönelik "FETÖ" soruşturması kapsamında 5'i aktif görevde olan 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Fotoğraf: MA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Dışişleri Bakanlığına yönelik "FETÖ" soruşturması kapsamında 5'i aktif görevde 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ByLock kullandıkları gerekçesiyle bazıları yurt dışında görev yapan bakanlık mensubu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
5'i aktif görevde olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ankara, İstanbul ve Bursa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 10 kişi gözaltına alındı. (Ankara/DHA)
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