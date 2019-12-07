07 Aralık 2019 13:00

Muhalefetin araştırılmasını istediği ancak AKP ve MHP'nin reddediği önergeler

24 Haziran 2018-31 Ekim 2019 tarihleri arasında muhalefetin verdiği araştırma önergeleri AKP ve MHP reddedildi: Kadın cinayetleri, Aleviler, IŞİD, 15 Temmuz, intiharlar...

Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

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    Diren YURTSEVER

    Muhalefetin hükümet tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yüzlerce önerge reddedildi. Bunlar arasında AKP- IŞİD ilişkisi, darbenin siyasi ayağı, Cemal Kaşıkçı cinayeti, Çorlu tren kazası faciası, kadın cinayetleri ve ekonomik kriz araştırılmasına dair önergeler de yer aldı.

    Meclis’in 27’nci yasama dönemine başladığı 24 Haziran 2018 tarihinden 31 Ekim 2019 tarihine kadar, siyasi partiler tarafından Meclis’e sunulan araştırma önerge sayısı 2 bin 123. Verilen bu önergelerden görüşülen önerge sayısı ise sadece 45. Birçok araştırma önergesi halen görüşülmeyi beklerken, muhalefetin Genel Kurul’da oylamaya sunduğu Meclis araştırmaları ise AKP-MHP oylarıyla sürekli reddediliyor. Reddedilen önergeler arasında toplumun bütün kesimleri ilgilendiren ve AKP-MHP iktidarının da gündeminde olan birçok konu yer aldı. 
     
    HDP tarafından sunulup, reddedilen araştırma önergelerinden bazıları şöyle: 

    ALEVİLERİN EVLERİNİN İŞARETLENMESİ OLAYININ ARAŞTIRILMASI REDDEDİLDİ

    4 Aralık 2019 tarihinde “Alevi toplumunu hedef alan tehditlerin, dışlayıcı politikaların detaylı olarak araştırılarak, sorumluların ortaya çıkarılması, olaylara tehlikeli boyutlara ulaşmadan çözüm getirilmesi, kamuoyunda ve yurttaşlar arasında oluşan endişelerin giderilmesi” amacıyla verilen önerge reddedildi. İzmir’de bulunan Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesi tüm siyasetin gündemi olmuştu. Erdoğan, “Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır” açıklaması yapmıştı. 

    KADIN CİNAYETLERİ ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

    8 Ocak 2019 tarihinde, “Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik gerçek rakamların açığa çıkarılması, cinayetlerin ve erkek şiddetinin sona erdirilmesi için etkin ve caydırıcı önlemlerin alınması” amacıyla verilen önerge, AKP-MHP oylarıyla reddedildi. 2018 yılında 440, 2019’un Kasım ayına kadar 422 olmak üzere 2 yılda 862 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Hükümet dahil tüm siyasi partiler kadın cinayetlerine karşı çıktığını açıkladı, ancak önerge reddedildi.

    HDP, kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin ve kadın yoksulluğunun araştırılması konusunda 50 araştırma önergesi verdi, bu önergelerin 9’u Genel Kurul’da görüşülerek reddedildi.

    “KAYYUMLAR ARAŞTIRILMASIN”

    13 Kasım 2019 tarihinde “Belediyelere atanan kayyumlar ve hukuksuzlukların araştırılması” amacıyla verilen önerge reddedildi. 31 Mart seçimlerinden sonra HDP’li 24 belediyeye kayyum atandı. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, önceki dönemde DBP’li belediyelere atanan kayyumlarla ilgili 2017 yılında hazırlanan 31 suç duyurusu müzekkeresi olduğunu açıkladı. Kayyumları savunan AKP hükümeti, kayyumların uygulamalarının araştırılmasını reddetti. 

    “IŞİD’E KARŞI VERİLEN MÜCADELEDE TÜRKİYE’NİN POZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI”

    30 Ekim 2019 tarihinde verilen “IŞİD’e karşı verilen mücadelede Türkiye’nin pozisyonunun araştırılması” amacıyla verilen önerge reddedildi. “IŞİD’e karşı en etkili mücadeleyi biz yapıyoruz” diyen Erdoğan, binlerce IŞİD üyesini etkisiz hale getirdiklerini ve IŞİD ile mücadele edenlerin Kürt güçleri değil, asıl olarak kendileri olduğunu defalarca açıkladı. 

    İNTİHARLAR ARAŞTIRILMADI

    12 Kasım 2019 tarihinde “İşsizliğe bağlı intiharların araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması” amacıyla verilen önerge, benzer şekilde AKP-MHP oylarıyla reddedildi. 

    Ödeyemediği borçları nedeniyle İstanbul Fatih’te Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) adlı 4 kardeş siyanür içerek intihar etti. Antalya'da Selim Şimşek bıraktığı mektubunda maddi zorluklar yaşadığını belirterek, iki çocuğu ve eşini zehirlemiş, ardından intihar etmişti. Bağımsız araştırmalar Türkiye’de 8 milyon işsiz olduğunu ifade ediyor. 
     
    Meclis Genel Kurulu’nda önerge reddedilirken, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise intiharlara ilişkin “bu toplu intihar değil, cinayettir” açıklaması yapmıştı.

    10 EKİM'DE DEVLET SORUMLULUĞU

    10 Ekim 2019 tarihinde “10 Ekim Ankara Katliamı’nın araştırılması” amacıyla verilen önergesi AKP-MHP tarafından reddedildi. Katliam sırasında ve sonrasında 103 kişi yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Müfettişleri’nin hazırladığı raporda, katliamdan önce bu konuda istihbarat olduğunu ancak bu istihbaratın dikkate alınmadığı belirtildi. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ise, katliamdan sonra “oylarımız arttı” açıklaması yapmıştı. Katliamın sorumlularından IŞİD’li İlhami Balı’nın kırmızı bültenle arandığı dönemde istihbarat kurumları tarafından Ankara’da bir otelde konaklatıldığı iddiaları konunun araştırılmasını zorunlu hale getirmişti. 

    EYT SORUNU

    16 Ekim 2019 tarihinde verilen “Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunlarının araştırılması ve bu sorunlara çözümler bulunması” amacıyla verdiği önerge, AKP-MHP tarafından reddedildi. 47 yaşında emekli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT sorunun maliyetinin 26 milyar TL olduğunu açıklamış ve “seçimi de kaybetsem yokum” diyerek sorunu çözmeyeceğini duyurmuştu. 

    SAYIŞTAY RAPORLARI

    12 Ekim 2019 tarihinde “Sayıştay Başkanlığı’nın 2017 yılı Kamu İdari Denetim Raporlarına yansıyan belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin araştırılması” araştırma önergesi, AKP-MHP tarafından reddedildi. Sayıştay raporlarında, kayyum atanan belediyelerin milyarlarca borcu, belediye giderlerinin bütçe gelirlerinden fazla olması, nakit yetersizliği gibi usulsüzlükler yer almıştı.
     
    CHP’nin reddedilen bazı araştırma ise önergeleri şöyle: 

    DARBE VE SİYASİ AYAĞI

    20 Haziran tarihinde “15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fethullah terör örgütünün siyasi ayağının araştırılması” amacıyla verilen önerge reddedildi. Gülen cemaatinin devlet kurumları başta olmak üzere, çeşitli dernek, vakıf ve STK’lerdeki örgütlenmeleri iddiasıyla birçok operasyon, tutuklama ve KHK ihraç ve kapatılma uygulaması yapıldı. Ancak Gülen cemaatinin siyasiler arasındaki örgütlenmesine dair hiçbir adım atılmadı. 

    İSTANBUL SEÇİMLERİ

    8 Mayıs 2019 tarihinde “YSK’nın İstanbul seçimleri için aldığı iptal kararının nedenlerinin araştırılması” amacıyla verilen önerge reddedildi. YSK İstanbul seçimlerini, AKP’nin itirazı sonucu sandık kurullarındaki usulsüzlüklere karşı dayandırarak 4’e karşı 7 oyla iptal etmişti.  
     
    CHP’nin İstanbul seçimleri ve YSK’nın kararıyla verdiği 2 ayrı önerge de yine reddedildi.

    BASIN KARTI NEDEN İPTAL EDİLİYOR?

    23 Ekim 2019 tarihinde “Basın kartları komisyonun yapısı, kart almak için müracaat eden gazetecilerin reddedilmesi sebebi, işsiz kalan gazeteciler” için verilen önerge reddedildi. Bugüne kadar 685 gazetecinin basın kartı iptal edildi ve “milli güvenlik tehlikesi” dışında bir gerekçe gösterilmedi.

    KILIÇDAROĞLU’NA SALDIRI ARAŞTIRILMADI

    30 Nisan 2019 tarihinde “Şehit cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminin aydınlatılması” amacıyla verilen önerge reddedildi. AKP ve MHP’li yetkililer saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. Saldırıdan 2 ay önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Valilere talimat gönderdim; ‘CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole Kabul etmeyin” açıklamasında bulunmuştu.  
     
    Erdoğan, yaptığı açıklamada “olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır” demişti. 

    KAŞIKÇI CİNAYETİ ARAŞTIRILMADI

    23 Ekim 2018 tarihinde “Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin yaşananların tam olarak açığa çıkarılması” amacıyla verilen önerge reddedildi. 
     
    2 Ekim 2918 günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giren Kaşıkçı, orada öldürülmüş ve cesedi yok edilmişti. AKP hükümeti, cinayet üzerinden yapılan tartışmalarda Suudi Arabistan hükümeti ve Suudi Prens Selman’ı sorumlu tutmuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada, Kaşıkçı olayıyla ilgili ayrıntıların “tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılacağını” söylemişti.

    ÇORLU TREN KAZASI 

    9 Temmuz 2019 tarihinde “Çorlu tren kazasındaki tüm ihmallerin ve sorumluların açığa çıkarılması” amacıyla verilen önerge reddedildi. Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.
     
    Tren hattı boyunca hava şartlarının dikkate alınarak gerekli bakımların yapılmadığı ve önlemlerin alınmadığı nedeniyle kazanın sorumlularının Devlet Demiryolları üst düzey yöneticileri ve hükümet yetkilileri olduğu belirtilmişti. (Ankara/MA)

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