İnsan Hakları Belgesel Film Günleri başlıyor

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Fransız Kültür Merkezi ve İletişim Çalışmaları Topluluğunun düzenlediği 10. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri 11-14 Aralık tarihlerinde Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Mimarlık Merkezinde düzenlenecek. Türkiye’de ve dünyada insan hakları açısından yaşanan farklı sorunlara yönelik olarak izleyenlerde farkındalık ve duyarlılık oluşturmayı hedefleyen festivalin ana teması “düşünce, ifade ve fikir özgürlüğü” olacak. Dört gün sürecek etkinlik kapsamında ülke içinden ve dışından 36 seçme belgesel film izlenecek. Gösterimi yapılan filmlerden bazılarının yönetmenleri salonda izleyicilerle söyleşi yapacak. Ayrıca Belgesel film günleri kapsamında “düşünce, ifade ve basın özgürlüğü” temalı, ülke çapında katılıma açık gerçekleştirilen 331 tasarımcının 571 eser ile katıldığı afiş yarışmasında en çok beğenilen 26 eser 9-15 Aralık tarihleri arasında gösterimlerin yapıldığı Mimarlık Merkezinin sergi salonunda sergilenecek. (İzmir/EVRENSEL)