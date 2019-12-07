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Asgari ücret nedir? Nasıl hesaplanıyor?

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2020 yılında geçerli olacak asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Asgari ücreti belirleyen komisyonda kimler yer var? Ulusal ve uluslararası yönetmelikler ne diyor? Diğer ülkelerde asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenmesi belirlenen en düşük ücrettir. Asgari ücret, işçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak kadar olmalıdır.

2020’DE ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR OLACAĞI, ARALIK SONUNDA BELLİ OLACAK 

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 2 Aralık Pazartesi günü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirdi. İşveren temsilcileri daha ilk toplantıda, 1,5 milyon genç işsizliği ve kayıt dışılığı örnek vererek asgari ücretin “makul” seviyede artırılmasını istedi. Türk-İş ise, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının ortak talep olduğunu belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), patronları ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Komisyon ikinci toplantısını 10 Aralık'ta işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Komisyon, üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta işverenleri temsil eden TİSK binasında yapacak.

Komisyonun dördüncü ve son toplantısının ise Bakanlığın ev sahipliğinde, aralığın son haftasında yapılması planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET KİMLERİ KAPSIYOR?

Asgari ücret, aşağıda tam metni yer alan yönetmelikte de belirtildiği gibi, sadece 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olan iş kollarını ya da çalışanları değil, her türlü işçinin çalıştığı, tüm iş kollarını kapsamaktadır.

ASGARİ ÜCRET KİMLER TARAFINDAN BELİRLENİYOR?

Türkiye’de asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Bu komisyonda 15 üye bulunuyor. Komisyon üyeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilcidir.

Bu tabloya göre, 15 kişilik komisyonda 10 kişi, işveren örgütleri ve devlet kurumlarının temsilcilerinden oluşurken işçiler 5 kişi ile temsil edilmektedir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesin ve itiraz hakkı bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRETTEN HANGİ KESİNTİLER YAPILIYOR?

Asgari ücret, tüm işçi bölümlerini kapsayacak şekilde “günlük” olarak belirleniyor. Günlük hesap üzerinden de “Aylık” ve “Saat” ücreti hesaplanıyor. Net hesaplanıp brüt olarak ilan edilen asgari ücrette brüt tutar hesabından, Damga Vergisi ile Gelir Vergisi, İşsizlik Fon Payı ve SGK İşçi Payı kesilir.

ASGARİ ÜCRET 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri (01.01.2019 - 31.12.2019)

Brüt Asgari Ücret

2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı

2.174,64 TL

Gelir Vergisi

326,20 TL

Damga Vergisi

19,42 TL

Kesintiler Toplamı

729,38 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)

191,88 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)

2.020,90 TL

DİĞER ÜLKELERDE ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Dünyada en yüksek asgari ücret ise yıllık 28 bin 768 dolar ile Avustralya’da uygulanıyor.

Dünyada asgari ücret ne kadar?

Dünyada asgari ücret ne kadar?

ASGARİ ÜCRET ÖDENMEZSE NE OLUR?

Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen ücretin bankaya yatırılmaması ya da eksik yatırılması durumunda işveren, işçinin hakkını gasbederek suç işlemektedir. İşçinin bu durumu tespit etmesi durumunda sözleşmesi varsa iş sözleşmesini haklı sebeple fesih etme hakkına sahiptir. Ücreti ödemeyen işverene ise idari para cezası uygulanır. Uygulanacak idari para cezası, her işçi ve her ay için ayrı olarak hesaplanır. Ayrıca Vergi Usul Kanununa göre işverenin belgede sahtecilik/yanıltıcı belge beyan ettiğinin tespit edilmesi durumunda ise işveren hakkında 1,5-3 yıl arasında hapis cezası uygulanabilir.

ASGARİ ÜCRETİN ÖDENMEDİĞİNİ DÜŞÜNEN İŞÇİ NE YAPMALI?

Kanun gereği, 10 ve daha üzerinde işçi çalıştıran işverenler, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücret tutarını, işçinin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. Asgari ücret zam değil, işçinin hayatını idame ettirebilmesi için gerekli minimum ücrettir. Dolayısı ile işverenler bu durumu işçinin aleyhine kullanamaz. İşçi, asgari ücretin ödenmediğini tespit etmesi durumunda işverene ihtarname çekmek sureti ile iş sözleşmesini fesih edebilir. İş sözleşmesinin olmaması durumunda ve ödemenin yapılıp/yapılmadığının tespit edilememesi durumunda ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına müracaat edebilirler.

ASGARİ ÜCRETİN TARİHÇESİ

İlk kez 1890’da Avustralya ve Yeni Zelanda’da uygulanmaya başlanan, 1900’lü yılların başı itibari ile de önce Avrupa’da, daha sonra da tüm dünyada uygulanmaya devam edildi. Türkiye’de ise ilk kez 1974’te yayımlanan yönetmelikle asgari ücret uygulaması başladı.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ASGARİ ÜCRET

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesine göre, çalışan herkesin kendine ve ailesine insanlık onuruna uygun bir yaşayış sağlayacak, her türlü sosyal koruma aracılığıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücret almaya hakkı vardır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 131 Sayılı Asgari Ücret Tespitine İlişkin Sözleşmesi’ne göre de, işçinin ve ailesinin ihtiyaçları, genel ücret seviyesi, hayat pahalılığı, sosyal güvenlik yardımları ile diğer sosyal grupların göreli hayat standartları; asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınması gereken unsurlardır. Türkiye bu Sözleşmeyi henüz onaylamamış olsa da imzacısı olduğu Avrupa Sosyal Şartı, taraf ülkelere benzer bir yükümlülük getiriyor.

Avrupa Sosyal Şartı’nın 4. maddesine göre, “Tüm çalışanların, kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamak için yeterli ve adil bir ücret alma hakkı” var. Ancak sendikalar, Türkiye’de bu maddeye uygun hareket edilmediğini ve asgari ücretin belirlenmesinde işçinin ailesinin hesaba katılmadığını ifade ediyorlar.

Asgari ücretli 9 gün tok, 21 gün aç

Asgari ücretli 9 gün tok, 21 gün aç

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
(2019 - TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN GÜNCEL HALİ)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1

Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esaslar, Komisyonun toplanma ve çalışma şekli ile komisyonun başkan, üye ve raportörlerine verilecek huzur hakkına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2

Bu Yönetmelik hükümleri, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsar.

Dayanak

Madde 3

Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4

Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, b) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, c) Komisyon: Asgari Ücret Tespit Komisyonunu, d) Asgari ücret: İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti, e) Ücret: Asgari ücreti, f) (Değişik:RG-19/4/2014-28977) İşkolu:18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesi gereğince 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinde belirtilen işkollarını, g) Başkan: Bakan tarafından tespit edilen komisyon üyelerinden herhangi bir üyeyi, h) Üye: Asgari Ücret Tespit Komisyonunda görevlendirilen veya seçilen temsilcileri, i) Raportör: Bakanlık tarafından altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinden görevlendirilen personeli, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar

Ücrette Eşitlik İlkesi

Madde 5

Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.

Ücretin Belirlenmesi

Madde 6

Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.

Ücretin Belirlenmesindeki Esaslar

Madde 7

Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir. Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Komisyonun Kuruluşu ve Toplantı Esasları

Madde 8

Komisyon; Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

a) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,

b) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,

c) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)

d) Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

e) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,

f) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

g) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden,

Komisyon, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır. Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 9

Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir. Komisyondaki görüşmeler ve komisyonun çalışmaları gizlidir. Başkan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamına giren kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür. Alınan kararlar Başkan tarafından kamuoyuna duyurulur.

Yönetmeliğin diğer maddeleri için tıklayın.

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Asgari ücret sınavı

Asgari ücret sınavı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Toplantıda Hükümetin 1300 lira vaadi masaya yatırılacak. Patronlar buna karşı vergi indirimleri isterken, işçiler ise 1300 liranın yetersizliğine dikkat çekiyor.
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"Ceren Özdemir'in katilinin 2 arkadaşı da firar etti" iddiası

Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un 2 arkadaşının da Ordu Efirli Açık Cezaevinden firar ettiği iddia edildi. Adalet Bakanlığı haberleri yalanladı.
Fransa’da grev 3. gününde: Ulaşım hatları durdu
Fransa’da grev 3. gününde: Ulaşım hatları durdu

İktidarın emeklilik reformu girişimine karşı greve çıkarak hayatı durduran Fransalı işçiler, eylemlerini sürdürüyor.
HDP’li Muradiye, Özalp, Başkale ve İkiköprü belediyelerine kayyum atandı
HDP’li Muradiye, Özalp, Başkale ve İkiköprü belediyelerine kayyum atandı

Van’da Muradiye, Özalp, Başkale belediyeleri ile Batman’da İkiköprü Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.
Cumartesi Anneleri, 767. hafta buluşmasında Hüseyin Taşkaya’nın akıbetini sordu
Cumartesi Anneleri, 767. hafta buluşmasında Hüseyin Taşkaya’nın akıbetini sordu

Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemleri 68 haftadır engellenen Cumartesi Anneleri, İHD İstanbul Şubesi önünde düzenledikleri buluşmada gözaltında kaybedilen Hüseyin Taşkaya’nın akıbetini sordu.
Emekliye bin lira maaş cenderesi
Emekliye bin lira maaş cenderesi

1000 liranın altında aylık alan emekliler tepkili: İğneden ipliğe her şeyin zamlandığı bir dönemde halen 1000 lira maaş alıyoruz.
Ceren Özdemir'in ardından: Bale öğretmeni olmak istiyordu, hayatını sanata adamıştı
Ceren Özdemir'in ardından: Bale öğretmeni olmak istiyordu, hayatını sanata adamıştı

Ceren Özdemir'in baleye başladığı kursun yetkilisi Elvin Canik, "Bale öğretmeni olmak istiyordu. Hayatını sanata adamıştı. Belki Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek bir balerin olacaktı" dedi.
8 Aralık mitingine çağrı: Taleplerimizle alanda olalım
8 Aralık mitingine çağrı: Taleplerimizle alanda olalım

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, “İnsanca yaşamak istiyoruz” şiarıyla yarın saat 13.00’te Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenecek mitinge katılım çağrısı yaptı.
Giresun'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci taburcu edildi
Giresun'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci taburcu edildi

Giresun’da dün öğle yemeği yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikâyeti üzerine, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci taburcu edildi. (Fotoğraf: Arşiv)
İstanbullu emekçiler 8 Aralık’ta “insanca yaşam” talebiyle miting yapacak
İstanbullu emekçiler 8 Aralık’ta “insanca yaşam” talebiyle miting yapacak

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, krizin yükünün halkın sırtına yüklenmesine ve antidemokratik uygulamalara karşı 8 Aralık’ta Bakırköy’de miting düzenleyecek.
Başak Demirtaş: Selahattin, bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü
Başak Demirtaş: Selahattin, bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü

Başak Demirtaş, "Selahattin ile dün görüştük. Bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü. Her şeye rağmen dışarıya umut ve moral yüklü selamlarını gönderdi" dedi.
İnsan Hakları Belgesel Film Günleri başlıyor
İnsan Hakları Belgesel Film Günleri başlıyor

10. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri 11-14 Aralık tarihlerinde Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Mimarlık Merkezinde düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığında "FETÖ" soruşturması: 28 gözaltı kararı
Dışişleri Bakanlığında "FETÖ" soruşturması: 28 gözaltı kararı

Dışişleri Bakanlığına yönelik "FETÖ" soruşturması kapsamında 5'i aktif görevde olan 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.