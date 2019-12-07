Ferit Şenyaşar: Savcı iddianamede resmen karşı tarafın avukatlığını yapmış

Urfa’nın Suruç ilçesinde AKP’li İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınlarının 24 Haziran 2018 genel seçim sürecinde Şenyaşar ailesine ait iş yeri ve hastanedeki saldırılarında yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar, çocukları Celal ve Adil ile Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız’ın yaşamını yitirmesine dair, 18 ay sonra iddianame hazırlandı. 3 savcı değişiminden sonra hazırlanan iddianamede, olayın Suruç Devlet Hastanesi boyutu irdelenmedi. Olay yaşanırken dönemin Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Urfa Valisi, İlçe Kaymakamı’nın bulunduğu hastane boyutu iddianamede yer bulmazken, bu kısma dair soruşturmanın devam ettiği ileri sürüldü. Tutuklu olan Fadıl Şenyeşar ve yaşamını yitiren aile bireylerinin soruşturulduğu iddianameye tepki gösteren Emine Şenyaşar, “İddianameyi kendilerine göre hazırlamışlar” dedi. Ferit Şenyaşar da “Biz bu iddianameyi kabul etmiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

"KENDİLERİNE GÖRE HAZIRLAMIŞLAR"

Emine Şenyaşar | Fotoğraf: MA

İşyeri ve hastanedeki saldırılarda eşini ve iki çocuğunu yitiren Emine Şenyaşar, savcıyla görüşmeye gittiklerinde savcının kendilerine “Siz gidin evinizde oturun” dediğini hatırlatarak, hazırlanan iddianameye dair şunları söyledi:

“İddianameyi kendilerine göre hazırlamışlar. İddianamede suçun hepsini bize yıkmışlar. Dosyayı kendilerine göre hazırlamışlar. Niye iyice araştırılmıyor? Hastanedeki görüntüler niye çıkartılmıyor? Ailemden kimse kalmadı. Bu vicdansızlık da neyin nesi? Bizim ahımızı neden alıyorlar? İbrahim Halil Yıldız’ın takibini neden yapmıyorlar? Benim çocuklarım hiçbir şey yapmadı. Çocuklarımın kanı ile hastane duvarları sıvandı. Ben Hacı ile gittim, eşimi gözümün önünde katlettiler. Polislere bağırdım, dedim çocuklarımı öldürüyorlar ama bir şey yapmadılar.”

"İDDİANAMEYİ KABUL ETMİYORUZ"

Olayda yaralanan Ferit Şenyaşar, 18 ay sonra hazırlanan iddianamenin kendileri için bir anlam ifade etmediğini belirtti. İddianameyi kabul etmediklerini vurgulayan Şenyaşar, “Bu iddianame taraflı bir şekilde hazırlanmış. Savcı resmen karşı tarafın avukatlığını yapacak şekilde iddianameyi hazırlamış. Bizim tek bir isteğimiz var. O da tarafsız bir adalet. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Kendi iş yerimizdeki görüntüler var. Bir de Suruç Devlet Hastanesindeki görüntüler var; bu görüntüler ortaya çıkarılsın. Yeni bir savcı getirerek bu davayı baştan sona yeniden tarafsız bir şekilde hazırlasın. İş yerindeki olayda hepimiz yaralanmıştık. Hastaneye kaldırıldık. Hastanede 2 kardeşimi ve babamı vahşice katlettiler” dedi.

"AİLEMİZİN GEÇMİŞİNİ İNCELEMİŞLER"

Hazırlanan iddianamede Suruç Devlet Hastanesi’nde yaşananlara ilişkin hiçbir şeyin bulunmadığını vurgulayan Şenyaşar, şunları dile getirdi:

“Bu yüzden bu iddianameyi kabul etmiyoruz. Yeni bir savcı talep ediyoruz. Bu savcı ile bu olay yürümez. İddianame hazırlanırken ailemizin geçmişini incelemişler. Babam ile ilgili tutuklama var. Bu tutuklamada haksız bir şekilde yapılmış. Daha sonra da babam 20 gün sonra serbest bırakılmış. Savcı bizi araştırdığı gibi keşke karşı tarafı da araştırsaydı. Tarafsız bir adalet istiyoruz. Tutuklu bulunan kardeşimin de serbest bırakılmasını istiyoruz.” (Urfa/MA)

Şenyaşarların iddianamesi 18 ay sonra hazırlandı: Olay değil aile soruşturuldu

Şenyaşar ailesinin avukatı Enmek: Hastane boyutu karanlıkta bırakılmaya çalışılıyor

Suruç'taki saldırıda eşini ve 2 oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar: Oğlum neden tutuklu?

Failler tutuklanmadı, Şenyaşar ailesi Suruç'u terk etti

Esnaf AKP'lilere tepki gösterdi, kan döküldü: 4 ölü

Reklam