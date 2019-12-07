Mahkeme TRT’nin Haber-Sen Genel Sekreteri Burak Ustaoğlu'na verdiği cezayı bozdu

Burcu YILDIRIM

Ankara

‘Çalıştırılmayan mekanizmalar çalışsa TRT halkın televizyonu olur’ başlığı altında 28 Mayıs 2018’de TRT’nin yaşadığı dönüşümü Evrensel’e anlatan Haber-Sen Genel Sekreteri Burak Ustaoğlu’na TRT tarafından verilen kınama cezası Ankara 14. İdare Mahkemesince bozuldu. TRT, Ustaoğlu’na verdiği disiplin cezasını “Yapılan haberle sendikal faaliyet adı altında TRT’nin itibarına ve saygınlığına zarar vermek, kurum aleyhine gerçeğe dayanmayan beyanlarda bulunmak, kurum çalışanlarını zan altında bırakmak, yapılan açıklamaların hizmet dışında devlet memuruna olan güven ve itibarını sarsacak nitelikte olduğu” gerekçesiyle savunmuştu. Mahkeme ise verilen röportajı, “Düşünce, kanaat hürriyeti”, “İfade özgürlüğü” ve “Sendikal Özgürlük” kapsamında değerlendirdi.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TOPLUM VE BİREY İÇİN VAZGEÇİLMEZ’

Ankara 14. İdare Mahkemesi kararında şu ifadelere yer verdi:

“Yer verilen düşünce ve kanaat hürriyeti, ifade özgürlüğü ve devlet memurlarıyla ilgili düzenlemeler ile işçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin sendikal faaliyeti ile ilgili diğer düzenlemeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde; ifade özgürlüğünün, demokratik toplumun temellerinden biri olduğu, toplumun gelişmesi ve bireyin kendini geliştirmesi ve gerçekleştirmesi için vazgeçilmez koşullar arasında yer aldığı, her türlü düşüncenin barışçıl bir şekilde ve serbestçe açıklanmasını sağladığı anlaşılmaktadır. Açıklamaların, düşünce ve kanaat hürriyetini de içine alan sendikal özgürlük kapsamında olduğu, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin yürütmekte oldukları sendikal faaliyetler kapsamında yaptıkları basın açıklamalarının disiplin soruşturmasına konu yapılamayacağı, yapılan basın açıklamasına ilişkin davacı tarafından somut bir bilgi ve belge sunulmadığı belirtilmesine rağmen, yapılan basın açıklamasının gerçekleri yansıtmadığına ilişkin bir inceleme yapılmadığı hususlarının birlikte değerlendirilmesinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” kararın istinaf yolu açık.

“TRT ‘YALAN HABER’ DİYE AÇIKLAMA YAPMAMIZI İSTEDİ”

Mahkeme kararını değerlendiren Burak Ustaoğlu, TRT’nin 703 No’lu KHK’den sonra kendilerine baskı rejimi kurduğunu ve bu süreçte TRT’nin yaptığı haksızlıklara karşı mücadele eden tek sendikanın ise Haber-Sen olduğunu söyledi. Sendikanın halkı bilgilendirmekle zorunlu olduğunu ifade eden Ustaoğlu, “TRT beni sendikal kimliğimle değil, çalışanı olarak değerlendirip disiplin cezası verdi ve o dönem yaptıklarını bu şekilde ört bas etmek istedi” dedi. Mahkemenin bozma kararının önemli olduğunu belirten Ustaoğlu, “İlk kez bizim sunduğumuz dokümanlar mahkeme kararında yer aldı. Aslında hukuk TRT’ye ‘Sen bu haksızlıkların üstünü kapatıyorsun’ dedi” diye konuştu. Kendisine disiplin cezası başlatılmadan TRT’nin haber ile ilgili tekzip yayınlatılmasını ve “yalan haber” diye açıklama yapmasını istediğini söyleyen Ustaoğlu, “Kabul etmeyince ceza verdiler” dedi. “Eğer bu ceza hukuk tarafından onansaydı hiçbir sendikacı görüş veremez hale gelirdi” diyen Ustaoğlu, TRT’nin özerk kimliğini ve halk adına yayın yapması mücadelesini her zaman vereceklerini söyledi.

'Çalıştırılmayan mekanizmalar çalışsa TRT halkın televizyonu olur'

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