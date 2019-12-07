KESK Bursa Şubeler Platformu İstanbul mitingi için çağrı yaptı

İstanbul’da yarın yapılacak “Halk için bütçe demokratik Türkiye” mitingi için KESK Bursa Şubeler Platformu basın toplantısı gerçekleştirerek mitinge katılım çağrısı yaptı.

KESK ortak salonda yapılan açıklamaya KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin ve KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri katıldı.

Açıklamada konuşan KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar; “Emeğiyle geçim mücadelesi veren geniş halk kesimleri için hayatın her geçen gün daha fazla zorlaştığı bir süreçten geçiyoruz. İktidarın suni gündem yaratma çabaları ve çizilen pembe tablolar emekçi sınıfların, yoksullaştırılan halkın yaşadığı gerçeği perdelemeye yetmiyor. İşsizlik rekor üstüne rekor kırıyor. Enflasyon TÜİK vasıtası ile ne kadar perdelenmeye çalışılsa da milyonlar iğneden ipliğe zamlarla çekilmez hale gelen hayat pahalılığını iliklerine kadar yaşıyor. Çarşı, pazar el yakıyor. Adalet; gelir dağılımında, vergide, sokakta, mahkemede her yerde aşınıyor, yok ediliyor. Nüfusun yüzde 1’lik kesimi ulusal servetin yüzde 54,4’ünü elinde tutarken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik kesimin toplam gelirden aldığı pay ise sadece yüzde 6’da kalıyor. Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi politikası sürdürülüyor. Hem dolaylı vergilerin hem doğrudan vergilerin yükü biz bordrolulara yıkılıyor. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 70’i oluşturan dolaylı vergiler de Gelir Vergisinin yüzde doksanı da bizim cebimizden çıkıyor” dedi.

FATURA EMEKÇİLERE KESİLMEK İSTENİYOR

Bir gecede çıkartılan KHK'lerle ihraç edilen kamu emekçilerinin, seçilmişlerin yerine atanan kayyumlar tarafından işlerine son verilen belediye çalışanları ve ailelerinin açlığa mahkum edildiğini söyleyen Çuhadar; “İşçilerin, sendikaların grev kararları yasaklanıyor. Ankara’nın yolları gerçek grevli bir toplu iş sözleşmesi için taleplerini ifade etmek isteyen kamu emekçilerine, tazminatını isteyen maden işçilerine, emeklilik hakkını arayan EYT'lilere kapatılıyor. Ülkeyi yönetenler 2020 bütçesi ile ekonomik krizin, tutturulamayan hedeflerin faturasını başta emekçi sınıflar olmak üzere dar gelirlilerin üzerine yıkmaya hazırlanıyor. Bunun için İstanbul’daki sendikalar, emek, meslek örgütleri, emekten yana siyasi partiler, örgütler olarak İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri çatısı altında toplandık. Ve ülkemizi krize sürükleyen politikalardan, faizden, ranttan beslenen %1’lik asalak takıma karşı işçisi, kamu emekçisi, emeklisi, EYT’lisi, asgari ücretlisi ile birlikte emeğin, halkın, yüzde 99’unun taleplerini oluşturduklarını” ifade etti.

KESK’İN TALEPLERİ

İşten çıkarmalar yasaklansın. Asgari ücret açlık değil, insan onuruna yakışır düzeyde belirlensin ve vergiden muaf tutulsun. İşsizlik fonu işçilere verilsin. Elektrik, su, doğalgazda vergi kaldırılsın. Emeklilikte yaşa takılanların talepleri kabul edilsin. Toplumsal barış sağlansın, bütçe kaynakları savaşa değil sağlığa ve eğitime harcansın. (Bursa/EVRENSEL)