Batman'da HDP'li İkiköprü Belde Belediyesine kayyum atandı
Batman'da Beşiri ilçesine bağlı HDP'li İkiköprü Belde Belediyesine kayyum atandı.
Fotoğraf: DHA
Batman Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından İkiköprü Belde Belediyesine kayyum atandığını açıkladı. Açıklamada kayyum atamasına Belediye Eş Başkanı Osman Karabulut hakkındaki Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla süren dava dosyası gerekçe gösterildi. Karabulut’un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı kayyum olarak görevlendirildi.
Kayyum atanmasının ardından askerler tarafından belediye binasına baskın yapıldı. Belediye binasını ablukaya alan askerler, hizmet binasında arama yapıyor. (HABER MERKEZİ)
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