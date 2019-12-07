İstinaf Halkevi şubelerinin kapatılmasının hukuksuz olduğuna karar verdi

İstinaf mahkemesi, Ankara Valiliğinin Halkevleri’nin Batıkent ve Seyran Umut şubelerini ve Mamak’ta bulunan Ethem Sarısülük Kütüphanesi’ni “izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapmak” iddiasıyla mühürlemesinin hukuksuz olduğuna karar verdi.

İstinaf’a taşınan davada, valiliğin kararını oy birliği ile reddeden mahkeme kararın hukuksuzluk olduğuna karar verdi.

Ankara Valiliği tarafından oluşturulan komisyon tarafından şubeye girilerek, fotoğraflar çekilmiş ve arama yapılmıştı. Sendika.org'da yer alan habere göre komisyon, Halkevleri yöneticilerinin yetki belgesi sorması üzerine yalnızca “Ankara Valiliği görevlendirdi” yanıtı verirken, herhangi bir belge gösterememişti.

Ankara Valiliğinin istemi üzerine İstinafa taşınan davada mahkeme, oy birliği ile ‘kapatma kararı’nı usule uygun bulmayarak, alınan kararın ‘hukuksuz’ olduğunu tescilledi. İstinaf mahkemesinde, “Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü: Ankara 23. İdare Mahkemesi'nce verilen 17/04/2019 gün ve E: 2018/1778, K: 2019/1021 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, davalı tarafın istinaf isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına” denilerek Ankara 23. İdare Mahkemesi'nce verilen karar onandı.

HALKEVLERİNDEN AÇIKLAMA: KAPATMA HUKUKSUZ

Halkevleri Hukuk Dairesi’nden Avukat Sercan Aran mühürleme kararının ardından Halkevleri’nin “işyeri” olarak tarif edildiğini ve bu usule göre mühürlenmeye çalışıldığını belirterek, kararın hukuksuz olduğunun altını çizdi. (HABER MERKEZİ)