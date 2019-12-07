Bağdat'taki eylemler sırasında açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
Bağdat'ta hükümet karşıtı eylemler sırasında kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Fotoğraf: AA
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve hizmetlerin yetersizliği nedeniyle yapılan eylemler üçüncü ayında. Başkent Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Hallani Meydanı karşısında bulunan ve uzun süredir protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.
Hastane kaynakları, açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.
"GÜVENLİK GÜÇLERİ SALDIRGANLARA MÜDAHALE ETMEDİ"
Öte yandan görgü tanıkları, saldırıdan kısa süre önce bölgedeki elektriğin kesildiğini ve yakında bulunmalarına rağmen güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediğini belirtti.
"PLAKASIZ SİVİL ARAÇLARDAN ATEŞ AÇILDI"
Plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiği, daha sonrasında binada bulunan eylemcilere ateş açtığı kaydedilmişti.
Irak makamlarından ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı. (Bağdat/AA)
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