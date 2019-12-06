Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması: Hiç kimsenin dediği tam olarak olmuyor

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete ilişkin "Hiç kimsenin dediği tam olarak olmuyor" dedi.

"BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNE DEVAM ETMESİNİ DE UYGUN BULMUYORUZ"

Çelik, AKP'li Güngören Belediyesinde başkan yardımcısının kendisini görünce ayağa kalkmadığı gerekçesiyle belediye çalışanına, "tuvalet önünde oturma cezası"' vermesine dair, "Güngören Belediyesinde başkan yardımcısının kardeşimize çirkin bir davranışı söz konusu oldu. Enes gözlerinden öpüyoruz, sana sevgilerimizi iletiyoruz. Seninle beraberiz. Sana yapılan bu çirkin davranışı kabul etmiyoruz. İnsanlık dışı davranış olmuştur. Belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır. Belediye meclis üyeliğine de devam etmesini uygun bulmuyoruz. Bu görevden de ayrılmasını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BİR YAKLAŞIM ORTAYA KOYMAMIZ DOĞRU OLMAZ"

Çelik, asgari ücretin belirlenmesine yönelik AKP'nin bir rakamı olup olmadığına yönelik soru üzerine şunları kaydetti:

"İşçi tarafı işveren tarafı, yıllardır bir geleneği var, buna karar veriyorlar. Kendi pozisyonlarını açıklayacaklar. Bakanlığın tavrı da, ortak bir nokta çıkartabilmek. Hiç kimsenin dediği tam olarak olmuyor. Mutabakat olmasa nasıl bir süreç işleyeceği de açıktır. Biz ekonomik gündemlerle ilgili kendi çalışmamızı yapıyoruz. Ama bu, bakanlık işçi ve işverenler arasında gerçekleşecek bir konu, bir yaklaşım ortaya koymamız doğru olmaz."

"AF KONUSUNDA 'DOSYA KAPANDI' DENİLECEK BİR NOKTADA DEĞİLİZ"

Çelik, Devlet Bahçeli'nin MHP'nin ceza infaz düzenlemesini askıya aldığına dair açıklamasının hatırlatılması, söz konusu düzenlemede MHP ve AKP arasında bir görüş farkı olup olmadığına yönelik soruya, şöyle yanıt verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli arasında gerek yüz yüze, gerek telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorun yok. Görüşme trafiği sonuna kadar açık ve güçlü bir diyalog var. Cumhur İttifakı'nda güçlü yürüyüşünde bir çatlak oluşması gibi bir durum olamaz. Aynı hassasiyete biz de sahibiz. Cumhur İttifakı'nın bu konuları değerlendirdiği bir mekanizma var. Burada tam bir nokta koyulmuş değil. Hem partide hem de Adalet Bakanlığı'nda çalışmalar devam ediyor. 'Dosya kapandı' denilecek bir noktada değiliz. Bununla ilgili çalışma tamamlandığı zaman ilgili sonuçları sizinle paylaşırız. Cumhur İttifakı açısından bir sorun söz konusu değil burada." (HABER MERKEZİ)

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