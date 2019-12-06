Hami Aksoy: Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkını saklı tutuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantısı düzenleyen Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, "Verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi. Aksoy, "S-400 konusunda pozisyonumuz belli, değişmedi" açıklamasında bulundu.

ABD ve Rusya ile varılan mutabakatların, bu ülkelerin, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği operasyonun meşruiyetini kabul ettiklerinin göstergesi olduğunu öne süren Aksoy, "Yine de bize verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız" dedi.

"NATO SAVUNMA PLANLARI GİZLİLİK DERECESİNE SAHİPTİR"

Aksoy, NATO'da savunma planları ve Baltık ülkeleri hakkındaki planın Türkiye tarafından engellendiği haberlerinden sonra krizin nasıl çözüldüğü, Türkiye'nin taviz verip vermediği sorusu üzerine, "NATO'nun savunma planları gizlilik derecesine sahiptir. Bu planların sızdırılması da ciddi gizlilik ihlalidir. Bunu sızdıranların en kısa zamanda bulunmalarını diliyoruz" dedi.

"S-400 KONUSUNDA POZİSYONUMUZ AYNI"

Aksoy, S-400 satın alımıyla ilgili sorunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Aksoy, "S-400 konusunda pozisyonumuz belli, değişmedi. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak için bunları alacağız. Bu egemenlik hakkımızdır, vazgeçmeyiz. Uygun şartlar altında Patriot almaya da hazırız. S-400 konusunda toplantılarımız devam ediyor. S-400ler geldi, yerleşti. Biz savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. (HABER MERKEZİ)

Rusya ve Türkiye yeni S-400 anlaşması için hazırlık yaptığı iddia edildi

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