Döndü'nün katili Şükrü Şengül’ün cinsel istismar davası ertelendi

Eşi Döndü Şengül’ün katil zanlısı olan eşi Şükrü Şengül’ün öz kızına cinsel istismarda bulunmasına ilişkin dava 17 Aralık'a ertelendi.

Döndü Şengül, eşi Şükrü Şengül hakkında kızlarına cinsel istismarda bulunduğu için dava açtıktan sonra öldürülmüştü. Şükrü Şengül hakkında cinayet ve cinsel istismar suçlarından iki ayrı dava sürüyordu. Şengül’ün öz kızına cinsel istismarda bulunmasın ilişkin Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması, sanık Şengül’ün cezaevinden getirilmediği gerekçesiyle 17 Aralık saat 10.50’ye ertelendi.

Davanın önceki duruşmalarında savcılık esasa ilişkin mütalaasını sunmuştu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığının dosyaya gönderdiği rapora göre cinsel istismarın sabit olduğu ve sanık babanın “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Savcılık annenin şikayetçi olduktan sonra öldürüldüğüne de dikkat çekmişti. (Ankara/EVRENSEL)

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