Mercedes'te ırkçılık yapan işçi tepki eylemleri üzerine işten atıldı

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Dünyanın en büyük otomobil tekellerinden bir olan Mercedes’in Stuttgart yakınlarındaki Untertürkheim fabrikasında Türkiyeli işçileri tehdit eden iki ırkçının işten atılması üzerine başlayan yargı süreci mahkemeye taşındı. Şirket yetiminin işten atma kararına itiraz eden ırkçılardan birisinin başvurusu üzerine 5 Aralık’ta dava sırasında harekete geçen sendika ve işçiler mahkeme binası önünde antifaşist bir eylem yaptı.

2018’in yaz aylarında gerçekleştirilen işten atmaya karşı mahkemeye başvuran ırkçılık yapan iki kişi mahkemeye başvurarak işe geri dönmek istemişlerdi. Türkiyeli işçilere yapılanın ırkçılık olduğu, bu nedenle işten atılmayı doğru bulan yerel mahkemenin kararına itiraz eden iki kişi, karara itiraz ederek Eyalet İş Mahkemesi’nde başvurmuştu.

Başvurunun görüldüğü perşembe günkü duruşmada Mercedes işçi ve sendika temsilcileri tarafından mahkeme önüne bilgilendirme masası açıldı. Dağıtılan el ilanlarında, işyerinde örgütlenen ırkçı ‘ZentrumAutomobil’ adlı grubun gerçekleri ters yüz edip ırkçılara sahip çıktığına dikkat çekildi. İşçilerin giymiş oldukları kırmızı yeleklerde yer alan "Nazilere yer yok" parolası eyleme damgasını vurdu.

"İŞÇİLERİ BÖLENLERİN KARŞISINDAYIZ"

Daha sonra sendika binası önünde yapılan mitingde konuşan Alman Sendikalar Birliği (DGB) Baden-Württember Başkanı MartinKunzmann, “Bizler şu an faşizme karşı mücadelesiyle tanınan HansBöckler’in adının verildiği meydandayız. İşçilerin birliğine zarar veren her kimse sendika olarak karşılarında duracağız” dedi.

Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di) Stuttgart Başkanı CunoBrune-Hägele ise “Yaşasın enternasyonal dayanışma” sözleriyle katılımcılara teşekkür ederken, “Irkçılık bir tehdit olarak varlığının sürdürmekte ve sendika olarak hayatın bütün alanlarında ırkçılığa karşı mücadeleyi desteklemek görevimizdir” dedi. Ayrıca IG Metall ve gençlik temsilcileri de ırkçılığı kınayan konuşmalar yaptı.

IRKÇILARIN İŞTEN ÇIKARILMASI ONAYLANDI

Mitinge katılan 300 kişi sürekli sloganlar atarak ırkçıları protesto etti. Saat 10 kişnin mahkemeye girmeye çalışması üzerine, eylemciler bu kişilerin önüne geçerek içeri girmelerini engelledi.

Miting sırasında polis yoğun güvenlik önlemi aldı. “Naziler defolun” sloganı atan gençlerin üzerine biber gazı sıkan polis daha sonra ırkçıları mahkeme salonuna görürdü.

Mahkeme devam ederken hakim salonda üzerinde “Nazilere yer yok” yeleklerini çıkarılmasını istedi. Aksi takdirde duruşmayı başka bir güne erteleme tehdidinde bulundu. Bunun üzerine iki kişi üzerindeki sendikanın yeleklerini çıkardı. Daha sonra Eyalet Mahkemesi, Türkiye kökenli iş arkadaşına cep telefonu üzerinden ırkçı içerikli paylaşımlar gönderen 46 yaşındaki kişinin işten çıkarılmasını onadı.

Irkçı paylaşımlar yapan diğer kişinin başvurusu ise 19 Aralık’ta aynı mahkemede görülecek.

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