Mektup: KYK yurdundaki sorunlar yüzünden derslerimizle ilgilenemiyoruz

Urla KYK Erkek Yurdundaki öğrenciler

İzmir

Merhaba Evrensel okurları. Bu mektubu Urla KYK erkek yurdundaki sorunların artık çekilmez bir hal almasından dolayı yazıyoruz. İki senedir bitmek bilmeyen yurt sorunlarıyla uğraşmaktan asıl sorumluluğumuz olan derslerle ilgilenemez olduk. Hiçbir sorunun çözülmeyeceğini bildiğimiz halde sorunlarla uğraşıyoruz. Daha önce onlarca verilen söz ortadayken hiçbiri çözülmediği halde şimdi bir beklenti içinde olmak Pollyannacılık yapmak olur.

YURDA SICAK SU VERİLMİYOR

Temel sorunlardan bahsedecek olursak, ilk sorunumuz su meselesi. İki aydır düzenli olarak sıcak su verilmiyor. Öğrencilerden çok fazla tepki geldiğinde 1-2 günlüğüne ılık su veriliyor, tepkiler dinince tekrardan ılık olan su da kesiliyor ve haftalarca öyle kalıyor. Soğuk suyla duş almadan dolayı arkadaşlarımız hastanelik oldu. Hatta çoğu zaman soğuk su da hiçbir duyuru yapılmadan kesiliyor. Bunu duş sırasında borulardaki su bittiğinde fark ediyoruz. Pet şişelerdeki içme sularıyla duşumuzu tamamlamak zorunda kalıyoruz.

Sıcak suyun verilmemesiyle ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor. En son “Geçen sene yurttaki tesisat sistemi yıprandığı için arada sorunlar oluyor ama yaz ayında tadilat yapılacak ve sorun ortadan kalkacak” diye bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamayı, artan yurt sorunlarına dikkat çekmek için yemekhane boykotu uygulayıp 1 günlük yurttan yemek yememe eylemi başlatmamız sonucunda, İzmir KYK İl Müdürü Hüseyin Güneş gelip bizlerle toplantı gerçekleştirerek bizzat yapmıştı. Kendisi su dahil biraz sonra yazacağım diğer bütün sorunların çözüleceğine dair söz verip öğrencilerin tepkisini yumuşattı. Ama 1 hafta sonra bütün sorunların kaldığı yerden devam ettiğini gördük.

YEMEKLERİN TADI KÖTÜ VE GRAMAJI AZ

İkinci sorunumuz ise yemekhane. Yurdun belki de en sıkıntılı alanı yemekhane ve işletmecisidir. Tabaklar bulaşık makinesinden çıktığı gibi silinmeden çoğu zaman içindeki suyu bile doğru düzgün dökülmeden yemekler dolduruluyor. Bunun yanında hep aynı yemekler çıktığı gibi, saat 16.00’da başlayan akşam yemeğindeki yemek çeşitliliği saat 18.00 gibi yarı yarıya iniyor ve bir daha yenilenmiyor. Tat olarak çok kötü olan yemekleri sadece günlük alınması gereken besin ihtiyacı olarak görüyoruz. Zaten KYK’nin belirlediği minimum yemek gramajları da tutturulmuyor. Sözgelimi en az 200 gram olması gereken yemeği tarttığında 130 gram geldiğini gören arkadaşlarımız var.

Bir diğer sorunumuz da çamaşırhane. Çamaşırhane bir işletme haline dönüştürüldü. Diğer yurtlarda ücretsiz olan çamaşır yıkama, bizim devlet yurdumuzda 7.5 TL ile ücretlendiriliyor. Beyaz ve renkli elbise veren birisi poşet parasıyla beraber 15 TL ödemek zorunda kalıyor.

Başta da belirttiğim gibi bu sorunların dayanılmaz hale gelmesinden dolayı bu mektubu yazmak zorunluluk haline gelmiştir. Yurt içerisinde bu sorunlar yüksek dille konuşulmasına rağmen öğrencilerdeki korku sebebiyle dışarıya aksettirilmiyor. Sesimizi duyurmak için kamuoyu oluşturalım önerisine bazı arkadaşlar son zamanlardaki olaylara atıf yaparak “Silivri soğuktur” diyor ama biz de “Silivri soğuksa en azından suyu sıcaktır” diyerek bu mektubu yazıyoruz.

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