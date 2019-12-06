Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ağrı Tutak'ta saat 18.54 sularında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 18.54 sularında Ağrı'nın Tutak ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Ağrı Tutak'a 8,7 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 9,4 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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