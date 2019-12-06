Almanya sanayi üretiminde sert düşüş

Almanya’da Federal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 geriledi. Düşüş beklentisi yüzde 3,6 idi ancak bundan daha fazla düşüş yaşandı.

Avrupa’nın en büyük ekonomisinde imalattaki sıkıntının sürdüğünü teyit eden sanayi üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,7 düşüş kaydetti. Beklenti yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi. Sermaye malları üretimi aylık yüzde 4,4 azaldı. Tüketici ürünleri üretimi yüzde 0,3 gerilerken, temel mal üretimi yüzde 1 geriledi.

Önceki gün gelen fabrika siparişleri verisi, ticaret savaşı ve küresel yavaşlamadan sert etkilenen Almanya imalat sektöründeki cansız seyrin sürebileceğini işaret etmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)